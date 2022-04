Aiways U5 : Le modèle 2022 propose ces innovations

L’Aiways U5 a été la première voiture électrique chinoise à être vendue en Europe. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle le SUV compact a été un grand succès. C’est précisément le bon rapport qualité-prix qui a fait du véhicule du démarrage du même nom un best-seller. Maintenant, le modèle 2022 est dans les starting-blocks avec quelques petites et une grande innovation. Cependant, le prix augmente de 3500 euros par rapport à l’Aiways U5 de 2021.

Innovation la plus importante : passage à la charge triphasée de 11 kW

Sans aucun doute la plus grande nouveauté de l’Aiways U5 2022 est le fait que vous pouvez désormais recharger le SUV électrique en courant alternatif jusqu’à 11 kW. Auparavant, un maximum de 6,6 kW était possible. Le fabricant fournit le meilleur « On Board Charger » avec le câble de charge Mode 3 associé. L’avantage : cela vous permet d’utiliser des bornes de recharge triphasées dans toute l’Europe.

L’Aiways U5 2022 est également disponible en gris pour la première fois. (Photo: Airways)

Bien que la capacité totale de la batterie (63 kW) n’ait pas changé, la fonction de charge rapide vous permet de la recharger de 20 % à 80 % en seulement 35 minutes. Le constructeur spécifie une autonomie maximale de 410 km pour le modèle d’entrée de gamme – rien n’a changé ici par rapport au U5 de l’année dernière.

Aiways U5 2022 maintenant avec les désignations de modèle

Pour un peu plus de clarté, il y a maintenant de nouveaux noms pour le U5. Le modèle d’entrée de gamme s’appelle Xcite (anciennement : « Standard ») et démarre à 33 325 euros HT. Aiways vous propose des jantes en alliage de 17 pouces, la climatisation à deux zones et le système d’aide à la conduite ADAS.

Beaucoup d’espace à l’intérieur. (Photo: Airways)

Le modèle anciennement appelé « Premium » s’appellera Prime à partir de 2022 et disposera de jantes alliage 19 pouces bicolores, d’un hayon actionnable par télécommande ou commande au pied, d’aide au stationnement avant et d’une aide au stationnement automatique. Il démarre à 38 275 euros hors taxes.

Si vous avez déjà eu affaire à l’Aiways U5 par le passé, vous avez peut-être remarqué que le prix a augmenté de 3500 euros.

Autres modifications mineures

Au fait, il y a aussi plus d’options de personnalisation : Pour la première fois, vous obtenez le U5 en gris. Et un toit noir en option est disponible pour 672 € (plus taxes).

Sinon, pas de changements sérieux vous attendent, mais plutôt des améliorations détaillées. Par exemple, l’antenne DAB+ n’est plus dans le champ de vision.

Vue des voies aériennes U6

Au cours de l’année, Aiways souhaite élargir la gamme de produits avec un deuxième véhicule. Un véhicule concept a fait le tour de neuf villes européennes depuis mars 2022. La voiture, surnommée U6ion, sera ensuite produite en série sous une forme très similaire – comme l’Aiways U6. Il s’agira d’un SUV coupé que le constructeur produira directement dans son usine chinoise de Shangrao.

Il s’agit de l’U6ion – un concept-car. Le U6 devrait se ressembler presque. (Photo: Airways)

La production de l’Aiways U6 devrait commencer au second semestre 2022.

Vous pouvez acheter l’Aiways U5 (2022) chez Euronics.