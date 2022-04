L’éruption du volcan des Tonga a été la plus puissante du siècle, égale à 500 bombes atomiques d’Hiroshima

L’éruption dévastatrice du volcan des Tonga en janvier a été la plus puissante du siècle : elle a libéré une énergie égale à 500 bombes atomiques d’Hiroshima.

À l’aube du 15 janvier 2022 (heure italienne), une terrifiante éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a complètement détruit l’île homonyme – et heureusement inhabitée – du Royaume des Tonga, la rayant des cartes géographiques. L’événement a été si violent que le déplacement de l’air a rendu « fous » les baromètres du monde entier, avec une onde de pression capable de faire deux fois le tour de la Terre. L’éruption a même généré des ondes gravitationnelles atmosphériques, détectées jusqu’à l’ionosphère, dans l’espace. Les matériaux explosifs des champignons ont atteint 40 kilomètres de haut, au cœur de la stratosphère, tandis que des tsunamis avec des vagues jusqu’à 15 mètres de haut ont causé la mort d’au moins 6 personnes, avec différentes dates encore portées disparues aujourd’hui. De l’analyse de toutes les données recueillies, les scientifiques viennent de déterminer que l’éruption Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a été la plus puissante du siècle dernier.

Pour faire ce calcul étaient les deux scientifiques Piero Poli et Nikolai M. Shapiro de l’Institut des Sciences de la Terre « ISTerre » de l’Université de Grenoble Alpes (France). Les deux chercheurs se sont concentrés sur les données recueillies auprès de nombreuses stations sismographiques. Comme précisé dans le résumé de leur étude, « la plus grande partie de l’activité volcanique mondiale se produit dans des endroits éloignés tels que les océans profonds ou les arcs insulaires océaniques mal surveillés », il y a donc une capacité limitée à surveiller ces volcans particulièrement actifs grâce à la « télédétection ». et observations géophysiques globales ». Mais l’éruption du volcan Tonga a été si violente qu’elle a activé des stations sismiques dans le monde entier ; cela a permis aux experts de calculer avec précision la violence éruptive. « Nous montrons comment les données enregistrées par les stations sismographiques opérant dans le monde entier, qui sont disponibles en temps réel, peuvent être analysées pour déterminer les principaux paramètres de l’éruption, notamment sa localisation et sa taille, en moins de 2 heures après son apparition. » Poli et Shapiro ont écrit dans l’article.

Les deux scientifiques ont estimé que Hunga Tonga-Hunga Haʻapai avait provoqué une éruption avec un indice d’explosivité volcanique (VEI) de 6 sur une échelle de 8. Il s’agissait donc d’une éruption dite krakatoienne, du nom de l’éruption du volcan Krakatoa en 1883. la plus violente de toutes est l’éruption méga-colossale, avec plus de 1 000 km3 de matière émise, comme celle de Yellowstone il y a environ 660 000 ans. Dans une éruption de niveau 6 VEI, la matière émise est supérieure à 10 kilomètres cubes. L’explosion aux Tonga, pire que celle du volcan Pinatubo en 1991, était 500 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima par les Américains et environ 9 000 fois plus énergique que la dramatique explosion du port de Beyrouth, survenue il y a 2 ans depuis. Les détails de la recherche « Rapid Characterization of Large Volcanic Eruptions: Measuring the Impulse of the Hunga Tonga Ha’apai Explosion From Teleseismic Waves » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Geophysical Research Journal.