Paradox autorise officiellement les fans à créer des jeux Vampire: The Masquerade

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Paradox Interactive, connu pour avoir publié des jeux comme Europa Universalis et Crusader Kings, lance un nouveau programme d’édition indépendant appelé Unbound qui permettra aux fans de créer et de monétiser des jeux se déroulant dans l’univers de Vampire : The Masquerade.

Paradox a acquis les droits de World of Darkness en 2015 lorsqu’il a acheté White Wolf Publishing et toute sa propriété intellectuelle. Cela a commencé comme une série de jeux de rôle sur table, le plus connu étant Vampire: The Masquerade. Ceux-ci ont finalement été adaptés dans d’autres médias, y compris une gamme de jeux vidéo.

Le programme Unbound a été créé suite au succès de Vampire Jam, un game jam avec plus de 80 soumissions – dont six seront lancées dans le cadre du programme.

Cependant, il existe certaines limites à ce que les développeurs sont autorisés à faire. Les jeux non liés ne sont pas autorisés à contenir « Vampire : The Masquerade » ou « World of Darkness » dans le titre. Les jeux doivent également être d’abord soumis à Paradox pour examen, et ils ne peuvent être vendus que sur Itch.io. De plus, Paradox recevra une réduction de 33% sur les revenus nets générés par les jeux.

Cependant, les développeurs peuvent gagner de l’argent supplémentaire grâce à des dons sur Patreon ou en publiant du contenu sur des plateformes comme YouTube ou Twitch. Ils ont également le droit de commercialiser tous les actifs de jeu originaux, comme les bandes sonores ou l’art du jeu, comme ils l’entendent sans payer de frais à Paradox.

C’est rafraîchissant de voir une société de jeux vidéo autoriser et encourager les fans à créer du contenu basé sur son IP. Ceci est en contraste frappant avec des sociétés telles que Nintendo, qui est connue pour intenter des poursuites judiciaires contre n’importe qui autant que pour modifier leurs jeux.