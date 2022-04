Il existe encore un moyen de contenir le réchauffement climatique juste en dessous de 2°C

C’est ce que montrent les résultats d’une étude publiée dans Nature par une équipe de recherche internationale dirigée par l’Université de Melbourne.

Contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C est encore possible. Une étude publiée dans Nature par une équipe de recherche internationale dirigée par l’Université de Melbourne, en Australie, la première à comité de lecture à quantifier l’impact climatique des engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions, réitérés lors de la COP26 à Glasgow en 2021. »Si tous les engagements conditionnels et inconditionnels sont mis en œuvre intégralement et dans les délais – les érudits expliquent – le réchauffement climatique peut être maintenu juste en dessous de 2 degrés Celsius« .

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe de chercheurs a analysé les données et les objectifs de 196 pays, ainsi que les émissions du transport maritime et aérien international. Ils ont également calculé les émissions de l’ensemble de l’économie au niveau national et les ont agrégées à l’échelle mondiale, en utilisant des simulations climatiques probabilistes pour en déduire le réchauffement futur. Le travail a impliqué la collaboration de Melbourne’s Climate Resource, l’Agence internationale de l’énergie et le Secrétariat des Nations Unies sur le changement climatique.

« L’une des contributions les plus importantes aux nouveaux engagements est venue de l’Inde, qui a annoncé un objectif de zéro émission nette d’ici 2070 – a déclaré l’auteur principal de la recherche, le professeur agrégé Malte Meinshausen de l’Université de Melbourne, soulignant que la communauté mondiale doit exploiter l’élan actuel, après que ces avancées récentes ont permis de limiter le réchauffement « dès qu’en dessous » le seuil symbolique des 2°C, avec une probabilité de 50 %.

Cependant, la recherche a montré que les engagements actuels ne sont pas susceptibles de limiter le réchauffement en dessous de 1,5 °C sans que de nouveaux efforts soient entrepris au cours de cette décennie pour parvenir à une réduction beaucoup plus importante des stocks de gaz à effet de serre. « Atteindre l’objectif de maintenir le réchauffement autour de 1,5 ° C nous permettrait d’atténuer certaines des pires conséquences du changement climatique, notamment les vagues de chaleur extrêmes, le blanchissement des récifs coralliens, l’augmentation des inondations et les précipitations prolongées. – a ajouté Jared Lewis, co-auteur de l’étude et spécialiste des données climatiques chez Climate Resource et l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) -. Des engagements et des actions plus forts sont donc nécessaires de toute urgence au cours de cette décennie pour atteindre l’objectif de 1,5 ° C« .

L’analyse, en particulier, estime qu’en 2030 les émissions seront de 6 à 13 % supérieures aux niveaux de 2010, mais le dernier rapport du groupe de travail III du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) conclut que pour limiter « l’augmentation de la température à 1,5 ° C nécessiterait une réduction de 37% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010.

Selon Meinshausen, avec les engagements actuels, la planète épuisera son budget carbone restant dans cette décennie pour contenir la hausse des températures de 1,5°C. « Réduire considérablement l’utilisation des combustibles fossiles devrait être la priorité climatique numéro un pour le climat – précise l’expert -. Une élimination progressive et rapide du charbon, du pétrole et du gaz pourrait ouvrir des opportunités pour un avenir électrique alimenté par des sources renouvelables« .