La cour d’appel américaine déclare que le scraping Web est légal, malgré ce que prétend LinkedIn

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une cour d’appel américaine a confirmé une décision antérieure selon laquelle les entreprises ou les individus qui récupèrent des données accessibles au public sur le Web n’enfreignent pas la loi. Le résultat contredit l’affirmation de LinkedIn, propriété de Microsoft, selon laquelle le web scraping est illégal et constitue une menace pour la vie privée des utilisateurs.

La décision du neuvième circuit d’appel aux États-Unis est le dernier chapitre d’une longue bataille entre la startup d’analyse de la main-d’œuvre HiQ Labs et LinkedIn. Le réseau social axé sur l’emploi a envoyé à HiQ Labs une lettre de cessation et d’abstention en 2017 lui demandant de cesser de supprimer les données de profil public de ses membres ; quelque chose qu’il a fait environ toutes les deux semaines dans le cadre d’un service offert aux entreprises qui cherchent à « déterminer les lacunes en matière de compétences ou les risques de rotation des mois à l’avance ».

LinkedIn a affirmé que le web scraping violait la Federal Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) de 1986. Il a mis en place des « mesures techniques » pour empêcher HiQ Labs d’accéder à son site, ce qui a conduit l’entreprise à lancer une action en justice contre LinkedIn.

Un juge s’est prononcé en faveur de HiQ Labs en 2017 et a accordé une injonction préliminaire contre LinkedIn qui l’a empêché de restreindre l’accès du premier aux profils publics. LinkedIn a fait appel, mais le Ninth Circuit était également du côté de HiQ Labs en 2019, estimant que la CFAA n’interdit à personne de supprimer des données accessibles au public.

Sans se laisser décourager, LinkedIn a fait appel devant la Cour suprême des États-Unis, qui en juin a restreint les définitions de la CFAA de l’accès à un système informatique « sans autorisation » et, ce faisant, « dépasse l’accès autorisé ». Il a statué que ce dernier ne couvrait pas uniquement la rupture des conditions de service, mais la Cour suprême a également renvoyé l’affaire devant le neuvième tribunal pour réexamen.

Désormais, le neuvième tribunal a statué que « le concept de » sans autorisation « ne s’applique pas aux sites Web publics », empêchant ainsi LinkedIn de bloquer le scraping Web de HiQ Labs.

Malgré le revers, LinkedIn n’abandonne pas. « Nous sommes déçus de la décision du tribunal. Il s’agit d’une décision préliminaire et l’affaire est loin d’être terminée », a déclaré le porte-parole de LinkedIn, Greg Snapper, dans un communiqué. « Nous continuerons à nous battre pour protéger la capacité de nos membres à contrôler les informations qu’ils mettent à disposition sur LinkedIn. Lorsque vos données sont prises sans autorisation et utilisées d’une manière que vous n’avez pas acceptée, ce n’est pas acceptable. Sur LinkedIn, nos membres font confiance nous avec leurs informations, c’est pourquoi nous interdisons le grattage non autorisé sur notre plate-forme. »

Générique de l’en-tête : Ink Drop