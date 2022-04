Magnifique baleine à bosse blanche repérée aux Açores : les splendides images

Une baleine à bosse presque entièrement blanche a été repérée près des îles de Pico et Faial, aux Açores. Le spécimen rare est atteint de leucisme.

Lors d’une excursion d’observation des baleines aux Açores, au cœur de l’océan Atlantique, une merveilleuse et rare baleine à bosse blanche a été aperçue, en compagnie d’un autre spécimen à la couleur typique. La rencontre exceptionnelle s’est déroulée samedi 16 avril près des côtes des îles de Pico et Faial, deux des neuf perles de l’archipel portugais, connues pour être l’un des meilleurs endroits au monde – sinon le meilleur – pour repérer cétacés dans leur habitat naturel. En effet, ce sont une trentaine d’espèces qui fréquentent ces eaux, y compris sédentaires, saisonnières et occasionnelles, dont les majestueux mysticètes (cétacés à fanons) comme les rorquals bleus, les rorquals communs et les rorquals à bosse. Le printemps est considéré comme le meilleur moment de l’année pour observer ces magnifiques animaux aux Açores, étant un lieu de repos et de transit lors de la migration annuelle vers les eaux froides et poissonneuses de l’Arctique. Cependant, la baleine à bosse blanche était une très agréable surprise même pour les habitués à la vue des géants des mers.

La baleine blanche à bosse repérée aux Açores. Crédit : Nini Darius / CWAçores

Les premiers à remarquer sa présence furent les observateurs des vigies, des tourelles stratégiquement situées sur le continent qui servaient autrefois à la chasse au cachalot, l’espèce « reine » de l’archipel portugais. Aujourd’hui, les vigia représentent un rouage fondamental dans l’industrie locale florissante de l’observation des baleines; en effet, grâce à d’énormes jumelles, les observateurs scrutent l’océan et enregistrent les positions des cétacés repérés, signalant les coordonnées aux bateaux qui peuvent ainsi les rejoindre rapidement. La vidéo que vous voyez en haut de l’article a été enregistrée par le skipper Ricardo Ventura de CWAzores, une société d’observation des baleines fondée par les deux Italiens Dania Tesei et Enrico Villa et par l’Azorrien Michael Costa.

La baleine blanche à bosse repérée aux Açores. Crédit : Nini Darius / CWAçores

Vers 14h45 le 16 avril Ricardo – qui était déjà en mer avec quelques touristes – a été contacté par radio par les vigies, qui l’ont informé de la présence des deux baleines à bosse non loin de la côte de Faial. Après un sprint il a atteint la position des deux magnifiques cétacés, confirmant la couleur presque totalement blanche de l’un des deux. À partir des vidéos, vous pouvez voir la page ventrale de la nageoire caudale partiellement teinte en noir, la couleur principale de ces mammifères marins. La baleine à bosse blanche est atteinte de leucisme ou albinisme incomplet, une maladie génétique liée à l’absence de l’enzyme tyrosinase, responsable de la production de mélanine, le pigment qui détermine la couleur de l’épiderme, du plumage et du pelage chez les animaux. Il diffère de l’albinisme véritable car dans le leucisme les yeux conservent leur couleur naturelle, alors que chez les animaux albinos ils sont « teintés » de rose, une couleur due à l’absence de pigment dans l’iris qui fait ressortir les vaisseaux sanguins sous-jacents.

Crédit : Ricardo Ventura / CWAçores

Selon les données recueillies par les experts, la baleine à bosse blanche est un mâle, déjà repéré en 2012 au large du Svalbard, dans les eaux de la Guadeloupe en (2015, 2019 et 2020) et à nouveau dans celles de la Norvège. D’après les images capturées par Ricardo Ventura, le cétacé semble être en excellente santé, nageant vigoureusement à côté de son compagnon de voyage. Chez les animaux sauvages, l’albinisme et le leucisme sont des affections pouvant faire courir des risques graves pour la vie, tant du point de vue de la prédation – étant plus facilement identifiable – que pour les dommages causés par le soleil, avec un risque de brûlures et de tumeurs nettement plus élevé. la peau. La baleine à bosse blanche aperçue aux Açores n’est pas la seule à faire la une des journaux ; en Australie, par exemple, Migaloo est très célèbre, un homme d’un âge estimé à environ 40 ans souffrant d’albinisme. Dans le passé, des épaulards et des grampi complètement blancs ont également été aperçus.