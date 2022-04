Dégivrage du congélateur : il faut y prêter attention

Il n’y a en fait que deux raisons pour dégivrer un congélateur : le tiroir est bloqué car la glace est devenue trop épaisse, ou vous souhaitez économiser de l’énergie.

En même temps, il protège les aliments congelés si vous retirez régulièrement la glace de votre congélateur. Bien entendu, cela s’applique également aux réfrigérateurs-congélateurs et aux congélateurs coffres.

Pour tous les premiers dégivrages : nous vous expliquons étape par étape comment procéder. Mais nous avons aussi quelques conseils pour les professionnels. Enfin, nous vous expliquons comment la glace se forme, pourquoi elle augmente votre facture d’électricité et comment fonctionnent les appareils à dégivrage automatique.

Étape 1 : Sortez les aliments

Retirez les aliments du congélateur avant de commencer la décongélation. Ils ne doivent pas eux-mêmes être décongelés, même pas décongelés, car cela pourrait les abîmer. Contrairement à la nourriture dans le réfrigérateur, il est important de maintenir la chaîne du froid très stricte ici. Où le mettre ?

En hiver, lorsque les températures sont glaciales, vous pouvez ranger les courses sur le balcon ou la terrasse. Plus c’est court et froid, mieux c’est. J’ai aussi vu des appartements partagés qui accrochent les courses dans des sacs en plastique par la fenêtre. Cependant, vous ne devriez pas faire cela.

Avant la décongélation, les aliments doivent être sortis du congélateur – mais qu’en faire ? (Image : )

Si nécessaire, vous devrez construire un congélateur de remplacement. Utilisez des glacières qui, comme votre congélateur, peuvent refroidir jusqu’à moins 18 degrés. Ils sont une bonne solution pour l’été. Néanmoins, ils doivent eux-mêmes être refroidis, par exemple dans le sous-sol, afin que l’unité de refroidissement ne devienne pas trop chaude. De plus, de l’air frais est nécessaire pour le refroidissement et une prise.

Alternativement, vous pouvez également demander dans le voisinage s’il reste de la place libre dans le congélateur. Ce ne sera probablement pas suffisant pour contenir tous vos aliments surgelés. Mais ça vaut le coup d’essayer.

Pour les propriétaires de balcon, l’hiver est un bon moment pour dégivrer le congélateur. Si vous le remplissez avec des produits de votre propre jardin et non après chaque passage au supermarché : Le meilleur moment est après l’hiver et avant la récolte, c’est-à-dire lorsque l’appareil est aussi vide que possible.

Le réfrigérateur est froid, mais trop chaud pour les aliments surgelés. Même si vous vous précipitez pour décongeler, attendez-vous à ce qu’ils décongelent et qu’ils doivent ensuite être utilisés immédiatement.

Étape 2 : Éteignez le congélateur

Éteignez le congélateur pour commencer la décongélation. S’il n’y a pas d’interrupteur pour cela, débranchez l’appareil de l’alimentation électrique en le débranchant.

Quelques réfrigérateurs-congélateurs ont deux circuits de refroidissement séparés que vous pouvez activer et désactiver séparément. Vous pouvez ensuite éteindre le compartiment congélateur pour le dégivrage pendant que le compartiment réfrigérateur continue de fonctionner.

Étape 3 : Recueillir l’eau de dégivrage

Vous devriez faire cette étape juste après la deuxième étape (peut-être même avant) car le dégivrage transforme la glace en eau, qui peut ensuite se répandre hors du congélateur et dans la cuisine.

Sur certaines unités, vous pouvez retirer le tiroir du bas, vous tenir devant et retirer un petit tuyau qui draine l’eau d’un petit bassin de récupération au sol dans le tiroir spacieux.

J’ouvre un volet sur mon combiné réfrigérateur-congélateur Siemens pour que la glace décongelée puisse s’écouler dans le bol (Photo : Peter Giesecke)

Si vous placez vous-même un récipient devant, vous pouvez l’utiliser pour y mettre de gros morceaux de glace et essorer le chiffon. Mais l’eau ne coulera pas là-dedans, mais à côté.

Une plaque de cuisson profonde ou une lèchefrite s’est avérée pratique. Si vous le poussez un peu sous le congélateur, il peut également attraper la condensation qui coule sur l’appareil. Mais gardez toujours un œil dessus !

Il existe aussi des tapis en quincaillerie qui peuvent absorber beaucoup d’eau, voire plusieurs litres. Vous les placez devant le congélateur et vous les poussez le plus loin possible sous l’appareil.

Alternativement, vous pouvez également utiliser des serviettes que vous avez à la maison et qui peuvent absorber un peu plus d’humidité. Par exemple, les serviettes éponge ont une capacité d’absorption plus élevée que les torchons.

Étape 4 : Retirer la glace

Vous pouvez attendre que la glace fonde d’elle-même. Seulement ça dure. Les heures. Et enfin, vous voulez finir à un moment donné. Surtout si vous avez stocké vos aliments surgelés quelque part.

Accélérez le processus en enlevant la glace vous-même. Une fois qu’il est un peu décongelé, vous pouvez souvent le retirer assez facilement et en retirer des dalles entières. Pratique s’il y a une cuvette devant l’appareil (voir chapitre précédent).

Attendre ou aider ? La glace doit sortir du congélateur (Photo : Unsplash/Dev Benjamin)

Certains accélèrent le processus de dégivrage en plaçant un bol d’eau chaude à l’intérieur. La vapeur d’eau monte et entre immédiatement en contact avec la glace.

J’ai aussi lu l’astuce pour tenir un sèche-cheveux à l’intérieur afin que l’air chaud puisse décoller la glace. Je ne ferais pas cela pour empêcher l’eau de couler dans l’appareil. Un court-circuit pourrait en résulter. Si vous décidez d’utiliser le sèche-cheveux, veuillez garder vos distances.

Attention : La tentation est grande d’utiliser des outils pour décoller la glace du mur. N’endommagez pas l’appareil ! N’utilisez pas d’objets pointus, aucun en métal. Les spatules en bois ou en plastique conviennent mieux.

Facultatif : essuyer/nettoyer

La saleté peut également s’accumuler dans le congélateur, même si rien ne peut réellement s’en échapper. Mais quand on le met, quelque chose tombe : des herbes, des légumes verts. Un liquide se renverse lorsque vous le mettez dedans. Il gèle ensuite et n’est à nouveau relâché que lorsqu’il est décongelé.

Après le dégivrage, vous pouvez simplement l’essuyer. De l’eau chaude et un peu de liquide vaisselle suffisent. Vous n’avez pas à faire face à des nettoyants ménagers agressifs ou même à des produits chimiques. Vous n’avez pas non plus à avoir peur des moisissures et des bactéries, elles ne se multiplient pas si bien à basse température.

Étape 5 : Redémarrez et remplissez

Une fois que vous avez débarrassé votre congélateur de la glace, vous pouvez le rallumer. Si vous l’avez débranché précédemment, rebranchez-le dans la prise.

Attendez d’abord que le compartiment congélateur ait atteint la température la plus basse, puis remettez les aliments congelés en place (Image : Peter Giesecke)

Attention : Ne placez pas immédiatement les produits congelés stockés dans le congélateur. Attendez qu’il ait atteint la température cible, sinon les aliments peuvent dégeler et se gâter.

Cela peut prendre jusqu’à 30 à 60 minutes pour que la température baisse, selon le modèle. Les appareils modernes sont plus rapides, mais le mode turbo consomme également plus d’énergie, ce qui augmente les coûts et nuit à l’environnement.

Décongélation ultra rapide avec Stop-Frost

Certains fabricants, comme Liebherr et Bauknecht, proposent le Stop-Frost, une technique qui vous permet de libérer votre congélateur du givre en une minute.

Bauknecht a installé une plaque antigel sous le plafond du congélateur, sur laquelle la glace a tendance à se déposer. Il vous suffit de retirer la plaque, de retirer rapidement la glace, de préférence sous l’eau courante, et vous pouvez la remettre en place. Cela ne devrait vraiment prendre qu’une minute.

Vous n’enlevez pas toute la glace, mais beaucoup, vous n’avez donc pas à dégivrer l’ensemble de l’appareil aussi souvent.

Appareils avec dégivrage automatique

La glace se forme parce que l’air à l’intérieur est non seulement froid, mais contient également beaucoup d’humidité. Plus vous laissez la porte ouverte longtemps, plus l’air humide entre. La glace se forme alors généralement sur les parois latérales, mais aussi sur les aliments. Cela se produit principalement avec les congélateurs plus anciens. Les appareils plus récents ont souvent un système de dégivrage automatique.

LG utilise le Fresh Filter pour échanger l’air dans ses réfrigérateurs (Image : LG)

Les congélateurs sans givre transportent l’humidité vers l’extérieur, qui se dépose ensuite sous forme de glace à l’extérieur des ailettes de refroidissement – et non à l’intérieur. Là, la glace est ensuite régulièrement décongelée et retirée. Cela se produit automatiquement, vous n’avez donc plus besoin de dégivrer l’appareil.

Les congélateurs à dégivrage automatique ont des tiges chauffantes derrière les panneaux latéraux. Ceux-ci s’allument brièvement pour faire fondre la glace qui s’est formée entre-temps. L’eau s’écoule ensuite par une ouverture vers l’extérieur.

La douceur réduit la formation de glace

La glace ne peut pas se déposer aussi bien sur des surfaces particulièrement lisses. Dans les congélateurs Low-Frost, l’eau se dépose sur ces parois lisses, mais ne gèle pas, mais s’écoule directement.

Vous pouvez également appliquer vous-même de l’huile de cuisson sur les murs avec un chiffon, afin de ne pas offrir de surface à la glace. Au moins c’est un conseil de ménage. Vous devez toujours dégivrer un congélateur, mais pas aussi souvent.

impact sur la facture d’électricité

Une forte formation de glace à l’intérieur rend difficile pour le congélateur de maintenir la température réglée constante. L’unité de refroidissement fonctionne donc plus fréquemment et la consommation d’énergie est donc plus élevée.

Les valeurs exactes dépendent de l’appareil respectif. Mais à titre indicatif, il est mentionné à plusieurs reprises qu’une couche de glace ne doit pas dépasser 1 cm d’épaisseur. Un intérieur glacé signifie qu’un congélateur consomme deux fois moins d’électricité.

Plus il y a de glace dans le congélateur, plus la facture d’électricité est élevée (Image : Pixabay/Gerd Altmann)

Cependant, la consommation d’énergie des dispositifs qui empêchent la formation de glace n’est pas automatiquement inférieure. Dans les appareils sans givre, un ventilateur fonctionne qui fait constamment circuler l’air. Cela conduit à une consommation d’énergie plus élevée de 10 à 30 % par rapport aux dispositifs de refroidissement conventionnels (bien qu’à l’état sans glace).

Le dégivrage nécessite également de l’énergie. L’appareil est brièvement déconnecté du circuit. Mais ensuite, il doit redescendre en dessous de zéro, ce qui coûte beaucoup d’électricité. Surtout si vous voulez accélérer ce processus et que vous avez appuyé sur le bouton super gel.

Conclusion : Décongelez régulièrement

Décongeler un congélateur n’est pas difficile. Le plus gros obstacle est généralement le démarrage. N’attendez donc pas que la glace ait plus de place dans le compartiment que la nourriture.

Vous devez dégivrer un congélateur conventionnel une ou deux fois par an, en fonction de la formation de glace – les appareils à dégivrage automatique, sans givre ou à faible givre sont proportionnellement moins fréquents.

