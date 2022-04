Quels sont les hélicoptères russes Mi-17 que les États-Unis veulent livrer à l’Ukraine pour

Les États-Unis ont annoncé qu’ils livreraient 11 hélicoptères Mil Mi-17 de fabrication russe à l’Ukraine pour se défendre. Voici leurs caractéristiques.

Un Mi-17 armé des forces russes. Crédit : wikipédia

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Onze hélicoptères Mi-17 sont également inclus dans le nouveau et copieux paquet d’aide militaire que les États-Unis veulent offrir à l’Ukraine pour se défendre de la Russie, comme l’a rapporté l’agence de presse britannique Reuters. Ces avions avaient été achetés par les États-Unis pour aider le gouvernement afghan, mais après la soudaine prise de pouvoir par les talibans l’année dernière, ils sont restés dans des hangars. Certains de ces hélicoptères de fabrication russe se trouvaient déjà en Ukraine pour maintenance et réparation en novembre de l’année dernière, tandis que d’autres se trouvaient dans d’autres pays. On ne sait pas d’où proviendront les Mi-17 promis par les États-Unis, mais ils représenteront une aide importante pour les forces armées de Kiev. Voici à quoi servent ces hélicoptères et comment ils fonctionnent.

Un Mi-17 employé dans une opération de lutte contre les incendies en Indonésie. Crédit : wikipédia

Que sont les hélicoptères Mi-17

Les hélicoptères Mi-17 sont des appareils produits par la société russe spécialisée Fabbrica Moscovita Elicotteri Mil, dont le nom est lié à celui de l’ingénieur aéronautique soviétique Michail Leont’evič Mil’. Le Mi-17, un avion multi-rôle principalement conçu pour le transport, est une version importée et modernisée du Mil Mi-8, qui est entré en service dans les forces soviétiques en 1967 et mis à jour en plusieurs variantes. C’est l’un des hélicoptères les plus performants et les plus répandus au monde, grâce aux « qualités indéniables de fiabilité, de robustesse et de facilité de réparation », comme le précise analidifesa.it. En environ 60 ans de carrière honorée, près de 20 000 de ces véhicules ont été vendus dans des dizaines de pays. Les Ukrainiens les connaissent bien sûr très bien et c’est pourquoi ils peuvent être une aide précieuse pour se défendre contre l’agression russe. Comparé au Mi-8, le Mi-17 atteint des altitudes plus élevées et a des performances environnementales améliorées, par exemple pour résister aux climats chauds. Comme spécifié par la technologie de l’armée, il diffère de la version dérivée par des filtres à air supplémentaires sur les entrées d’air de la turbine et pour le rotor de queue sur le côté gauche, nécessaires pour supporter les puissants turbomoteurs TB-3-117A dont il dispose. Cet hélicoptère peut monter en altitude à une vitesse de 8 mètres par seconde et atteint 250 kilomètres par heure de vitesse maximale (225 km/h en croisière). Il a une portée maximale de plus de 450 kilomètres et atteint une altitude de 6 000 mètres. La masse est d’environ 7,5 tonnes à vide, tandis que la masse maximale au décollage est de 13 tonnes. L’hélicoptère peut accueillir trois membres d’équipage ; le commandant, le navigateur et le mécanicien de vol.

Un Mi-17 employé dans un exercice au Pakistan

A quoi servent les Mi-17

Il existe des dizaines de versions de l’hélicoptère Mi-17 et on ne sait pas lesquelles sont destinées aux forces armées ukrainiennes. Comme indiqué, il s’agit d’un hélicoptère multi-rôle spécialisé dans le transport de troupes, comme le récent Mi-171Sh-VN, qui selon les données publiées par Russian Helicopter peut transporter jusqu’à 37 hommes des forces spéciales entièrement armés et équipés. Il existe des variantes de recherche et de sauvetage (Mi-8MPS), pour la récupération des engins spatiaux revenant sur Terre (Mi-8MPS) et avec des fonctions d’ambulance pour le transport des blessés, équipées d’un système d’oxygène spécifique. Le Mi-17 de base, défini par le code OTAN « Hip », peut transporter 30 soldats ou alternativement 12 civières avec des patients ou 4 000 kilogrammes de fret interne (5 000 s’il est transporté à l’extérieur).

Un Mi-17 équipé de lance-roquettes. Crédit : wikipédia

Les versions armées des hélicoptères Mi-17

Il existe également des versions armées du Mi-17, qui peuvent offrir un soutien sur le champ de bataille ou être employées dans des missions d’escorte. Les Mi-8MTV de troisième génération, qui correspondent aux Mi-17V, peuvent emporter des roquettes S-5 et des missiles antichar AT-2 Swatter 9M 17P Skorpion. Ce sont des armes qui pourraient être particulièrement utiles pour l’aviation ukrainienne, compte tenu de l’énorme déploiement de véhicules blindés russes sur son territoire. Équipé des variantes armées de ces hélicoptères également des mitrailleuses de 7,62 mm. En ce qui concerne les caractéristiques de survie, le Mi-17 dispose d’un cockpit blindé, de systèmes de lutte contre l’incendie et de l’utilisation de mousse dans les réservoirs pour résister aux explosions.