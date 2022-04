Steam Deck gère le ray tracing et les jeux exigeants mieux que vous ne le pensez

En un mot: le PC portable Steam Deck de Valve a déjà été salué pour sa capacité à gérer les jeux récents conçus pour les consoles et les ordinateurs de bureau comme Elden Ring. Cependant, Digital Foundry a décidé de tester l’appareil sur certains des jeux PC les plus exigeants actuellement disponibles. Les résultats ont été quelque peu impressionnants, confirmant que le Steam Deck prend techniquement en charge le ray tracing, bien qu’à une résolution inférieure à la résolution native de 1280 x 800 de son écran.

Les limites thermiques et de puissance du Steam Deck le retiennent par rapport à des consoles comme la PlayStation 5 et la Xbox Series, mais son processeur graphique est basé sur la même architecture RDNA 2 que ces machines compatibles avec le ray tracing. Cette semaine, Digital Foundry a décidé de voir comment le Steam Deck gérait certaines des références de traçage de rayons les plus intenses dans des jeux comme Metro Exodus : Enhanced Edition, Control : Ultimate Edition et Quake 2 RTX.

Des tests comme celui-ci n’étaient pas possibles avant que Valve ne publie les pilotes Windows pour le Steam Deck, car le SteamOS par défaut de la machine ne prend pas en charge le traçage de rayons de RDNA 2.

L’installation de Windows sur un Steam Deck présente des inconvénients importants, du moins pour le moment, comme le manque actuel de pilotes audio et un mode d’économie de batterie de 30 images par seconde.

Cependant, Windows active le ray tracing sur un Steam Deck. Metro est une vitrine avancée du ray tracing et le Steam Deck parvient à le lire à 30 ips et à une résolution d’environ 504p (896 x 504), avec des graphismes similaires à ce que les joueurs voient sur la Xbox Series S.

Le contrôle s’est bien moins bien comporté, peut-être parce que le jeu est antérieur à RDNA2, de sorte que le développeur Remedy n’a pas pu optimiser son ray tracing autour de cette architecture. Les joueurs prêts à abandonner le ray tracing passeront un bien meilleur moment en jouant à Control sur SteamOS. Quake 2 RTX, qui utilise un traçage de chemin beaucoup plus exigeant, ne pouvait atteindre que 60 ips à des résolutions aussi basses que 216p.

Digital Foundry a également testé le Steam Deck sur Microsoft Flight Simulator, qui est un tueur de PC notoire bien qu’il n’utilise pas le ray tracing. SteamOS ne peut pas y jouer en raison d’une incompatibilité anti-triche, mais un Steam Deck sous Windows gère principalement 30 images par seconde avec des paramètres de type série S en 612p.

La démo Valley of the Ancients d’Unreal Engine 5 s’est avérée être un pont trop loin pour le processeur du Deck. C’est cependant un premier échantillon des capacités du moteur de nouvelle génération, et donc probablement pas un bon indicateur de la façon dont l’ordinateur de poche de Valve peut gérer les futurs jeux UE5.

Ces tests montrent que le Steam Deck peut exécuter des graphismes à la pointe de la technologie, en fonction des compromis de résolution. La mise à l’échelle de la résolution dynamique serait d’une grande aide, et une future mise à jour de Valve pourrait déverrouiller le ray tracing dans SteamOS. Il reste à voir combien de temps l’appareil sera capable de gérer les derniers jeux à succès.