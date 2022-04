Une enquête montre que la moitié des adolescents ne sont pas intéressés par le métaverse

Conclusion : la vision du métaverse de Facebook pourrait impliquer un grand nombre d’utilisateurs plus jeunes qui évitent que sa plate-forme de médias sociaux ne se promène dans des mondes virtuels, mais beaucoup de la génération Z sont assez apathiques envers le concept, la moitié des adolescents qui ont participé à une récente enquête déclarant qu’ils n’étaient pas sûrs ou n’étaient pas intéressés par l’achat d’un appareil VR.

Le projet de recherche biannuel sur la génération Z de la société financière Piper Sandler (via Fast Company) a interrogé 7 100 adolescents sur plusieurs sujets, y compris « le métaverse ». Alors que 50 % ont admis avoir peu ou pas l’intention d’acheter un appareil VR pour accéder à l’espace virtuel, 26 % ont déclaré qu’ils possédaient déjà un tel appareil et 9 % ont déclaré qu’ils étaient intéressés à faire un achat.

Sur les 26 % de participants qui possèdent un appareil de réalité virtuelle, seuls 5 % l’utilisent quotidiennement et 82 % l’utilisent moins de quelques fois par mois. Ceci malgré le fait que 68% des adolescents s’identifient comme des joueurs.

Une autre partie de l’enquête a posé des questions sur les NFT et la blockchain, des domaines qui devraient faire partie intégrante du métaverse. Alors que 87% avaient entendu parler de la crypto, seulement 11% en avaient échangé. En ce qui concerne les NFT, 61 % avaient entendu parler de jetons non fongibles et 8 % de ce groupe les avaient achetés.

Une autre enquête, de Morning Consult, a révélé que 56 % des milléniaux (nés entre 1980 et 1996) et 51 % de la génération Z (nés entre 1997 et 2012) étaient intéressés par l’utilisation du métaverse, mais l’intérêt du premier groupe est tombé à environ 50 % % et ce dernier à moins de la moitié en ce qui concerne les Horizon Worlds et Horizon Workrooms de Meta.

Ailleurs, TikTok est nommé l’application de médias sociaux préférée, battant Snapchat pour la première fois. Les revenus publicitaires de l’application chinoise devraient atteindre 11 milliards de dollars cette année, plus que Twitter et Snapchat réunis.

Amazon est nommé le site de commerce électronique préféré des adolescents, Nike la marque de vêtements et de chaussures préférée et Chick-fil-A le restaurant préféré.