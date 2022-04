Zebra sushi et Tiger burgers : les plats révolutionnaires de viande cultivée pour sauver la Terre

Une startup a annoncé qu’elle vendrait de la viande cultivée en laboratoire à partir d’animaux exotiques tels que des lions et des zèbres. C’est une révolution qui protège la faune et la planète.

Primeval Foods, une startup britannique spécialisée dans la viande cultivée en laboratoire, a annoncé qu’elle mettra sur le marché des produits d’animaux exotiques, notamment des sushis zèbres, des hamburgers de lions et des morceaux d’éléphants. Bien que les noms de ces plats puissent paraître monstrueux, aucun animal figurant sur les emballages ne sera tué. En fait, la viande provient d’une poignée de cellules multipliées dans des bioréacteurs spéciaux, où elles sont nourries avec un mélange spécial d’acides aminés, de glucides et de micronutriments sans aucune hormone de croissance, antibiotique ou produit génétiquement modifié (OGM), comme le souligne l’entreprise. .producteur.

Ce qui est obtenu avec de la viande cultivée en laboratoire, c’est l’apport nutritionnel et l’expérience sensorielle de la vraie viande, mais sans les éléments négatifs que sont le cholestérol, les graisses saturées et surtout l’impact sur la nature et les animaux, comme l’explique à Métro le Dr Yilmaz. Bora, fondateur de Primeval Foods. Plusieurs entreprises se lancent sur ce nouveau marché potentiel, dont Ivy Farm associée à l’université d’Oxford (spécialisée dans la production de saucisses et de hamburgers) et CellulaREvolution qui développe des bioréacteurs innovants. Good Dog Food et Bond Pet Foods visent à développer de la viande de culture pour animaux de compagnie. Toutes ces entreprises sont orientées vers des produits à base de cellules animales déjà impliquées dans l’élevage, comme le poulet, le porc et le bovin, tandis que Primeval Foods veut se distinguer avec des animaux exotiques, un choix marketing qui connaît déjà un succès médiatique considérable.

« Les grands félins sont des carnivores avec un modèle de mobilité distinct, et c’est la raison de leur profil unique d’acides aminés et de protéines. Les éléphants sont des herbivores colossaux qui parcourent de longues distances et la graisse de leurs tissus musculaires expose une expérience umami exceptionnelle », souligne la société britannique sur son portail. Les gens ne connaissent (heureusement) pas le goût de la vraie viande de ces animaux et les emballages dans les rayons des supermarchés pourraient attirer beaucoup de badauds. Comme spécifié par Primeval Foods, une « côte » de la société londonienne Ace Ventures, l’objectif est de produire un aliment révolutionnaire qui a pour objectif principal ceux qui mangent de la viande, les carnivores, pas les végétaliens, qui avec leur choix de vie déjà ils font une contribution précieuse à la protection des animaux et de la planète. « Pour avoir un impact significatif et durable sur les animaux, nous devons produire des aliments que les carnivores veulent, pas les végétaliens, et cela doit être le seul but du lancement d’une startup de protéines alternatives », a déclaré Yilmaz Bora à Vegconomist.

Le marché de la viande et l’industrie de l’élevage en général, en plus d’avoir un impact dévastateur sur le bien-être des animaux, en particulier ceux impliqués dans l’élevage intensif, sont parmi les principaux moteurs du réchauffement climatique, la menace la plus grave qui pèse sur l’avenir de l’humanité . Qu’il suffise de dire que, selon les données du récent rapport Meat Atlas, vingt grandes entreprises qui produisent de la viande et des produits laitiers émettent plus de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère que les grands pays industrialisés comme la France et l’Allemagne. Les cinq plus polluantes au monde émettent au contraire la même quantité de gaz à effet de serre qu’une grande compagnie pétrolière internationale. Même à la lumière de l’énorme consommation d’eau et de l’impact sur la biodiversité des vastes terres pour l’élevage des animaux et la culture de leur alimentation, il n’est pas surprenant que suivre un régime à base de plantes soit considéré comme l’une des meilleures méthodes pour se protéger et se protéger. la planète. Sans surprise, si nous étions tous végétaliens, les émissions seraient bloquées pendant 30 ans, selon une nouvelle étude.

La viande cultivée en laboratoire est donc considérée comme une alternative potentielle très valable à celle obtenue à partir de la mise à mort d’animaux, mais pour le moment, il s’agit d’une petite production expérimentale qui doit encore être entièrement réglementée. De plus, les coûts de production sont très élevés et, pour concurrencer la viande que l’on trouve normalement dans les rayons, il faudra encore parcourir un très long trajet. Pendant ce temps, Primeval Foods a annoncé qu’il présentera ses plats exotiques innovants dans deux restaurants étoilés et étudie déjà les futures espèces à inclure dans les menus.