Le Nubia Red Magic 7 Pro contient une caméra sous-écran, un éclairage RVB, etc.

TL;DR : Nubia vient de sortir son dernier smartphone phare orienté gaming à l’échelle mondiale. Il comprend le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 16 Go de RAM et une batterie à charge rapide de 5000 mAh. Il dispose également d’un affichage bord à bord ininterrompu grâce à sa caméra selfie sous-écran.

Après avoir été exclusif à la Chine au cours des deux derniers mois, Nubia vient d’annoncer la disponibilité mondiale de son nouveau smartphone de jeu phare.

Le Nubia Red Magic 7 Pro comprend le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm associé à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. Tout cela est maintenu au frais par un ventilateur intégré de 20 000 tr/min.

Vous obtenez également un impressionnant écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1080 x 2400, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz, il devrait donc être fluide et réactif. Il convient de noter ici la caméra sous-écran de 16 MP, qui permet au téléphone d’avoir un écran presque sans cadre sans encoches ni découpes.

Le reste du système de caméra est assez peu excitant, comme on peut s’y attendre d’un téléphone axé sur les jeux. Il dispose d’un triple réseau de caméras arrière composé d’un tireur principal de 64 mégapixels, d’un appareil photo ultra large de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

La version internationale du Red Magic 7 Pro peut se recharger à 65 W, tandis que le modèle chinois l’élève à 135 W pour remplir sa batterie de 5 000 mAh en 15 minutes.

Du côté logiciel, le téléphone exécute le skin Redmagic 5.0 de Nubia prêt à l’emploi, qui est basé sur Android 12. D’autres caractéristiques notables incluent des déclencheurs d’épaule avec un taux d’échantillonnage tactile de 500 Hz, une puce Red Core 1 personnalisée qui gère l’haptique et audio, éclairage RVB et même une prise casque 3,5 mm.

Le Red Magic 7 Pro de Nubia sera lancé dans le monde entier le 27 avril, avec une vente anticipée prévue pour le 22. Le modèle Obsidian Black est livré avec 256 Go de stockage interne et coûtera 799 $, tandis que le modèle Supernova, qui dispose d’un dos transparent et de 512 Go de stockage, coûtera 899 $.