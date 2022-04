Oddworld: le développeur de Soulstorm dit que l’accord PlayStation Plus était "dévastateur" à vendre

En un mot : Autoriser les jeux sur des plates-formes d’abonnement telles que Xbox/PC Game Pass et PlayStation Plus peut être une bénédiction et une malédiction. Pour Lorne Lanning, le créateur de la série Oddworld, le service de Sony était définitivement dans ce dernier camp en raison de l’effet « dévastateur » qu’il a eu sur les ventes d’Oddworld : Soulstorm.

Lanning, s’exprimant sur le podcast Xbox Expansion Pass cette semaine (via VGC), a déclaré que le studio Oddworld Inhabitants s’attendait à ce qu’Oddworld: Soulstorm soit téléchargé environ 50 000 à 100 000 fois au cours de son exécution en tant que jeu PS Plus Free Bundle, mais il a en fait été téléchargé 4 millions de fois.

Attirer des millions de téléchargements peut être bon pour la popularité d’un jeu, mais cela aura toujours un impact sur les ventes à prix plein. Une « épée à double tranchant », comme l’appelle Lanning.

Si vous vous demandez pourquoi Lanning a choisi de mettre Soulstorm sur PS Plus, à part s’attendre à ce qu’il reçoive moins de téléchargements, il dit qu’il était nécessaire de mener à bien le projet.

« Nous rencontrions un certain nombre de problèmes de dette technique hérités et de problèmes de talents et vous savez, l’industrie du jeu émerge rapidement, d’énormes entreprises paient des fortunes », a-t-il déclaré.

Un autre facteur était qu’il n’y avait pas beaucoup de consoles PS5 disponibles en janvier 2021. « Le maximum que nous pourrions vendre est inférieur à l’argent que nous obtenons […] Nous pourrions vendre 50 000 unités au lancement, peut-être 100 000 unités. C’était assez petit parce qu’il n’y aurait pas beaucoup de PS5. »

Mais la date de sortie de Stoulstorm a changé, ce qui, selon Lanning, a entraîné beaucoup plus de téléchargements qu’il ne l’avait prévu. « Parce qu’il a glissé en avril, nous avons eu le jeu le plus téléchargé sur PS5 et il approchait, je pense […] près de quatre millions d’unités ou quelque chose comme ça gratuitement parce qu’ils étaient tous des abonnements. Donc pour nous, c’était dévastateur. »

Il est entendu que Sony verse aux développeurs des frais fixes pour autoriser un jeu sur PlayStation Plus, tout comme Microsoft, qui aurait payé entre 5 et 10 millions de dollars pour obtenir Guardians of the Galaxy sur Game Pass.

Sony a récemment annoncé qu’il répondrait au succès du Game Pass de Microsoft en combinant PlayStation Plus et Now dans un nouveau service PlayStation Plus avec quatre niveaux d’adhésion. Ils offrent un accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5, ainsi que des options de streaming et de téléchargement à partir des générations PlayStation, PS2 et PSP d’origine.