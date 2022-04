Une nouvelle étude révèle une association entre les médicaments contre la dysfonction érectile et les affections oculaires graves

Une analyse des données de plus de 200 000 utilisateurs de médicaments contre la dysfonction érectile a révélé une association avec des maladies oculaires graves, à confirmer.

Les médicaments contre la dysfonction érectile tels que le Viagra, le Levitram, le Cialis et d’autres ont été associés à des problèmes de vision potentiels par plusieurs études, bien que la recherche ait souvent donné des résultats mitigés et insignifiants. Maintenant, une nouvelle enquête approfondie a trouvé une corrélation possible entre l’utilisation de ces médicaments avec un décollement séreux de la rétine (SRD), une occlusion vasculaire rétinienne (RVO) et une neuropathie optique ischémique (ION). Ce sont des affections oculaires graves qui, dans certains cas, peuvent même entraîner la cécité d’un œil ou des deux yeux. Cependant, comme il s’agissait d’une étude observationnelle, les chercheurs soulignent qu’aucun lien de cause à effet n’a été établi de quelque manière que ce soit entre l’utilisation de médicaments contre la dysfonction érectile – techniquement appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5I) – et les maladies oculaires susmentionnées. Cependant, le lien statistique est fort et il est donc nécessaire d’approfondir la question.

Une équipe de recherche canadienne dirigée par des scientifiques du département d’ophtalmologie et des sciences visuelles de l’Université britannique a déterminé que l’utilisation de médicaments contre la dysfonction érectile pouvait entraîner un risque plus élevé (mais toujours rare) de maladie oculaire grave. Columbia, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’anesthésiologie, pharmacologie et thérapeutique, Division de neurologie et Département d’ophtalmologie de l’Université d’Ottawa. Les chercheurs, dirigés par le professeur Mahyar Etminan, chargé de cours à la faculté de médecine de l’Université de Vancouver, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une vaste étude de cohorte sur les données de plus de 213 000 hommes, tous toxicomanes pour la dysfonction érectile. Leurs données ont été collectées à partir de la base de données PharMetrics Plus (IQVIA) et couvraient une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020. Au cours de la période de suivi, les scientifiques ont examiné les taux d’incidence de décollement séreux rétinien, vasculaire rétinien. occlusion et la neuropathie optique ischémique dans ce groupe de patients et les ont comparés à ceux du groupe témoin, composé de quatre participants appariés par l’âge et l’heure d’entrée dans l’étude pour chacun des utilisateurs de Viagra & co. .

L’analyse statistique a révélé que ceux qui utilisaient des médicaments contre la dysfonction érectile avaient un risque significativement plus élevé de développer les trois affections oculaires que les témoins. Les premiers étaient en fait 1,44 fois plus susceptibles de développer une occlusion vasculaire rétinienne que les seconds (IC à 95 %, 0,98-2,12 ; incidence, 8,5 cas respectivement pour 10 000 années-personnes) ; 2,58 fois plus susceptibles de développer un décollement de rétine sévère ((IC à 95 %, 1,55-4,30 ; incidence, 3,8 cas pour 10 000 années-personnes) et plus de deux fois (2,02) plus susceptibles d’avoir une neuropathie optique ischémique (IC à 95 %, 1,14-3,58 ; incidence, 3,2 cas pour 10 000 années-personnes), le tabagisme et le diabète pour les trois affections et l’apnée du sommeil pour la neuropathie optique ischémique, tous des facteurs de risque connus de maladie oculaire. Bien que le risque accru puisse sembler très important, en termes absolus, ces sont des affections rares et l’incidence des trois affections reste très faible (au total 1 146 cas des trois pathologies ont été détectés) Par ailleurs, comme déjà précisé, aucune relation de cause à effet n’a été mise en évidence, mais seulement un lien statistique.

Cependant, les auteurs de l’étude indiquent que ceux qui utilisent des médicaments contre la dysfonction érectile doivent contacter leur médecin s’ils développent des troubles visuels. « Je suis heureux que les chercheurs se contentent de dire que les hommes utilisant ces médicaments doivent être informés qu’il peut y avoir une association entre leur utilisation et certaines affections oculaires graves et qu’ils doivent informer leur médecin si quelque chose semble mal tourner avec leur vue », a déclaré le professeur Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, au Science Media Center. « J’espère que personne ne sait que la prise de ces médicaments contre la dysfonction érectile entraînera certainement un risque accru de ces affections oculaires. Cette étude ne peut pas nous dire si cela est vrai ou non », a ajouté l’expert. Cependant, il y a un lien statistique à garder à l’esprit qu’il ne faut pas sous-estimer, donc au premier soupçon chacun devrait contacter son médecin. Les détails de la recherche « Risk of Ocular Adverse Events Associated With Use of Phosphodiesterase 5 Inhibitors in Men in the US » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée JAMA Ophtalmology.