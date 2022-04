Le PDG de Twitter, Agrawal, tweete qu’Elon Musk ne rejoindra pas le conseil d’administration de Twitter

Elon Musk est un homme d’affaires non-conformiste et visionnaire. Il a un sens et une compréhension aigus et férus de technologie. La semaine dernière, Elon a acheté les plus grandes parts de Twitter avec une participation de 9,2 % sur Twitter. Après avoir acheté la plus grande part de Twitter, Elon a déclaré qu’il rejoindrait le conseil d’administration des médias sociaux de l’entreprise.

Cependant, les nouvelles du PDG de Twitter montrent maintenant quelque chose de nouveau. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a révélé toutes les informations dans un tweet informant les utilisateurs du développement récent. Parag Agrawal a tweeté: « La nomination d’Elon Musk au conseil d’administration devait devenir officiellement effective le 4/9. Cependant, Elon a partagé le matin même qu’il ne rejoindrait pas le conseil d’administration. La décision étonnante d’Elon Musk est intervenue après une semaine lorsqu’il a acheté la plus grande part de Twitter.

Pourquoi Elon Musk refuserait-il de rejoindre le conseil d’administration de Twitter ?

On pourrait se demander pourquoi Elon refuserait de rejoindre le panel de Twitter, ce qui peut même lui accorder plus de pouvoir ? Il peut y avoir de nombreuses raisons. L’un des plus simples et faciles à digérer est que rejoindre le conseil d’administration de Twitter aurait pu l’empêcher d’acheter la part de Twitter de plus de 14,9 %. De plus, l’agitation des employés de Twitter est également fondamentale.

Elon Musk est franc sur de multiples questions, telles que la politique, la technologie et l’innovation dans l’espace de travail numérique. La plupart des employés de Twitter craignaient que rejoindre le conseil d’administration de Twitter ne donne plus de pouvoir à Elon Musk. En refusant de rejoindre le conseil d’administration de Twitter, Elon Musk a atténué les inquiétudes de tout le personnel de Twitter. Dans une déclaration ouverte et franche. Agrawal a déclaré que la société « restera ouverte à la contribution d’Elon Musk.

Les principales décisions concernant l’entreprise sont entre nos mains. Ces déclarations du PDG de Twitter ont contribué à apaiser la distraction et l’incertitude des employés de Twitter.

Elon Musk est un critique virulent de Twitter

Twitter a subi une critique publique et des changements au fil des ans. Cependant, Elon Musk a tenté de mener Twitter dans un nouveau voyage. Il a critiqué tous les aspects faibles de Twitter. Il y a eu des milliers de demandes d’utilisateurs de Twitter pour ajouter un bouton d’édition. Les tweets avec des erreurs, des fautes de frappe et des fautes de grammaire ne pouvaient pas changer car Twitter n’avait pas de fonction d’édition.

Il est étonnant de savoir qu’après avoir acheté les plus grandes parts de Twitter, Elon Musk a tweeté un sondage demandant aux abonnés si Twitter devait ou non ajouter le bouton d’édition ? Un pourcentage élevé d’utilisateurs de Twitter ont voté oui. En plus de parler du bouton d’édition, Elon Musk a mis en évidence certaines des fonctionnalités les plus négligées de Twitter. Il a parlé de la dépendance de l’entreprise à la publicité, aux comptes de spam et à de nombreux autres aspects.

Elon Musk a tweeté les meilleurs comptes de Twitter et a demandé « Est-ce que Twitter est en train de mourir? » Elon Musk l’a critiqué aussi bien avec sérieux qu’avec humour. Twitter a une politique de travail à distance indéfinie. Ainsi, Elon a lancé un sondage demandant si Twitter devrait faire du bureau de San Francisco un refuge pour sans-abri puisque personne ne se présente de toute façon.

La plupart de ces comptes « top » tweetent rarement et publient très peu de contenu. Twitter est-il en train de mourir ? https://t.co/lj9rRXfDHE – Elon Musk (@elonmusk) 9 avril 2022

Tous ces tweets et mesures indiquent qu’Elon Musk veut influencer Twitter. Ce n’est pas la première fois qu’Elon critique Twitter. En fait, avant même que son investissement dans l’entreprise ne devienne public, Elon avait tweeté de nombreux tweets pour influencer Twitter.

Message complet d’Agrawal

Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre notre conseil d’administration. Voici ce que je peux partager sur ce qui s’est passé. Le conseil d’administration et moi avons eu de nombreuses discussions sur l’arrivée d’Elon au conseil d’administration, et directement avec Elon. Nous étions ravis de collaborer et de clarifier les risques. Nous pensions également qu’avoir Elon comme fiduciaire de l’entreprise où lui, comme tous les membres du conseil d’administration, devait agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise et de tous nos actionnaires était la meilleure voie à suivre. Le conseil lui a offert un siège. Nous avons annoncé mardi qu’Elon serait nommé au conseil d’administration sous réserve d’une vérification des antécédents et d’une acceptation formelle. La nomination d’Elon au conseil d’administration devait devenir officiellement effective le 4/9, mais Elon a partagé le même jour qu’il ne rejoindrait plus le conseil d’administration. Je crois que c’est pour le mieux. Nous apprécions et apprécierons toujours les commentaires de nos actionnaires, qu’ils siègent ou non à notre conseil d’administration. Elon est notre principal actionnaire et nous resterons ouverts à sa contribution. Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et nos priorités restent inchangés. Les décisions que nous prenons et la manière dont nous les exécutons sont entre nos mains, à personne d’autre. Faisons fi du bruit et restons concentrés sur le travail et sur ce que nous construisons.

Conclure

Elon Musk a acheté la plus grande part de Twitter. Devenir le plus grand actionnaire de Twitter a ouvert les portes pour devenir membre du panel média de Twitter. Cependant, le même jour, Elon Musk a refusé de devenir membre du conseil d’administration. Twitter Agrawal du PDG a tweeté une longue déclaration sur le contexte de l’incident. Twitter a refusé d’exposer davantage les détails sur le fait qu’Elon Musk n’a pas rejoint le conseil d’administration de Twitter.

Le franc-parler Elon Musk est un investisseur généreux et sait quel domaine de l’entreprise toucher. Si Elon Musk avait rejoint le conseil d’administration de Twitter, cela aurait limité son investissement à 14,9 %. Maintenant, il n’est pas membre du conseil donc il est libre d’aller au-delà de la mesure pour investir dans Twitter.