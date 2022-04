Fortnite veut créer un métaverse pour les enfants

Fortnite s’ouvre également au web 3.0 pour la création d’un univers numérique adapté aux enfants. Pas une mince ambition, qui voit la collaboration directe entre Epic Games et Lego.

Mark Zuckerberg n’est pas le seul à miser sur le métaverse : Fortnite s’ouvre aussi au web 3.0 pour la création d’un univers numérique adapté aux enfants. Pas une mince ambition, qui voit la collaboration directe entre Epic Games et Lego. On ne sait pas encore comment les deux géants de l’entreprise vont s’orienter vers la création d’un métavers dans lequel les jeunes utilisateurs pourront interagir via des avatars dans un espace virtuel gigantesque, mais il existe déjà des exemples de jeux vidéo montés comme tels, très populaires parmi les très jeunes, comme Minecraft et Roblox.

« Les enfants aiment jouer dans les mondes numérique et physique et se déplacent de manière transparente entre les deux », a déclaré le PDG de Lego, Niels B Christiansen. « Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication grâce à des expériences numériques. »

Quant à Epic Games, la maison de logiciels derrière Fortnite, est enthousiasmée par le nouveau projet. « Le groupe LEGO capte l’imagination des enfants et des adultes grâce au jeu créatif depuis près d’un siècle », a déclaré Tim Sweeney, fondateur d’Epic. « Et nous sommes ravis de nous réunir pour créer un espace dans le métaverse amusant, conçu pour les enfants et les familles. »

Cependant, malgré toutes les bonnes intentions, il existe plusieurs risques associés à la sécurité en ligne dans les métaverses. A l’occasion d’un reportage sur les risques pour les mineurs dans VRChat, une plateforme virtuelle en ligne que les utilisateurs peuvent explorer avec des avatars 3D, un journaliste de la BBC s’est fait passer pour un adolescent de 13 ans et a fini victime de sollicitations, de matériel sexuel, d’insultes et la menace de viol. .

Même dans un contexte virtuel créé spécialement pour les enfants, les dangers restent au coin de la rue. Selon l’avocat américain Patrick Roberts, il est « facile » de passer du métaverse au chat vidéo à la diffusion de matériel explicite. « Nous parlons de quelques minutes », a-t-il déclaré aux journalistes du Sun. [sessuali] ils peuvent rencontrer des enfants via des avatars, gagner leur confiance dans le métaverse, puis mettre leurs interactions hors ligne », a-t-il ajouté, « ce qui peut signifier se rencontrer dans la vraie vie ou dans des conversations de chat et de chat vidéo où un enfant peut être persuadé de se déshabiller ». pour cette raison, le PDG de Lego a mis l’accent sur la sécurité en ligne lors de l’annonce de la collaboration avec Epic Games. « Nous avons la responsabilité de faire [il metaverso] sécuritaire, stimulant et bénéfique pour tous », a-t-il déclaré.