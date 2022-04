Comment fonctionne le Tochka, le missile dévastateur et imprécis qui tue des civils

Le Tochka est un missile maintenant déclassé et remplacé par l’Iskander plus avancé. Pourtant, dans la guerre en Ukraine, les deux parties continuent de l’utiliser.

Au cours des dernières heures, nous avons parlé de Tochka, un missile qui appartient désormais au passé de l’URSS mais dont on parle également en relation avec la guerre en Ukraine. Il s’agit d’un missile désormais déclassé, hérité de l’Union soviétique des côtés russe et ukrainien et maintenant remplacé par le plus avancé Iskander. Ce serait ce dernier missile tactique qui aurait touché la station

Kramatorsk, provoquant un massacre rendu encore plus absurde par l’inscription en russe sur le côté : « Pour les enfants ».

Au départ, on pensait plutôt que le protagoniste macabre du massacre pourrait être un Tochka-U, retiré par son successeur en 2020. L’OTAN l’appelle Scarab, car son lanceur ressemble à l’insecte, et a été fabriqué dans les années 1960. visant deux éléments distinctifs : la possibilité de déplacer rapidement les véhicules automoteurs à l’abri après le lancement et la trajectoire qui permet à la fusée d’atteindre des vitesses cinq fois supérieures à celle du son. Un élément qui rend l’interception extrêmement difficile.

Cependant, le talon d’Achille du Tochka est la précision : s’il est lancé à 120 kilomètres, il peut tomber dans un rayon de 100 mètres de la cible. Cet élément a conduit les concepteurs à l’équiper de deux ogives extrêmement puissantes : l’une contient une demi-tonne d’explosifs et l’autre 50 grenades qui pleuvent sur une immense surface, dispersant 300 éclats chacune. Bref, une pluie de mort imprécise et qui en fait massacre souvent un grand nombre de civils.

L’autre élément distinctif est le fait que le moteur n’est pas détruit dans l’impact mais s’écrase dans l’environnement, faisant ainsi office de « signature » de l’attaque. Dans le cas de Kramatorsk, en effet, Torchka a d’abord été pensé précisément à cause de la présence de cet élément (la queue « signée » de la phrase macabre), mais en réalité l’Iskander a aussi la même caractéristique. L’Ukraine en compte 500, tandis que la Russie, qui avait annoncé en théorie sa mise à disposition, en aurait déployé plusieurs pour cette invasion, sans compter ceux aux mains des forces sécessionnistes.