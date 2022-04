Comment changer l’emplacement par défaut de l’explorateur de fichiers dans Windows 11

Dans Windows 11, l’ouverture de l’Explorateur de fichiers par défaut ouvre le dossier Accès rapide (ou Accueil, dans les dernières versions d’Insider). Cependant, nous pouvons modifier ce comportement afin que le répertoire par défaut soit Ce PC ou OneDrive.

Comment changer l’emplacement par défaut dans les options de l’explorateur de fichiers

Changer l’emplacement par défaut est vraiment facile. Fondamentalement, nous devons ouvrir les options du navigateur et utiliser la liste déroulante pour sélectionner cet emplacement. De cette façon, nous rendrons Windows 11 plus adapté pour nous et augmenterons notre productivité avec le système d’exploitation.

Nous ouvrons l’explorateur de fichiers. Dans la barre du haut, cliquez sur l’icône des 3 points puis sur « Options ».

Dans l’onglet Général, nous ouvrons le menu déroulant à côté de « Ouvrir l’explorateur de fichiers dans » et choisissons l’option de notre préférence.

Une fois la modification effectuée, cliquez sur OK.

Remarque : L’option permettant de choisir OneDrive comme emplacement par défaut n’est disponible qu’à partir de Windows 11 22H2.

Comme nous pouvons le constater, il s’agit d’un changement très simple qui nous évitera des clics inutiles lors de l’utilisation de l’explorateur de fichiers dans Windows 11. Désormais, lors de l’ouverture de cette application, elle apparaîtra simplement à l’emplacement que nous avons indiqué.