« Avez-vous déjà loué le soleil? » : D’où vient l’audio viral sur TikTok

Comment est né l’audio viral sur TikTok qui vous demande si vous avez déjà fait l’éloge du soleil : dans son histoire, il y a un peu de Dark Souls et un peu de YouTube.

Ces derniers jours sur TikTok un nouvel audio se dépeuple dont l’origine n’est peut-être pas claire pour tout le monde. Le son est utilisé pour montrer l’éclat de quelqu’un, c’est-à-dire le changement (généralement pour le mieux) que le protagoniste a traversé au fil des ans, par exemple en grandissant. « Avez-vous déjà loué le soleil, b ** h? » on l’entend dans le son, tandis que sur la vidéo les utilisateurs écrivent « Avant de louer le soleil » et « Après avoir loué le soleil » pour indiquer le changement. Mais d’où vient ce son ? Un peu des jeux vidéo et un peu de YouTube.

Louer le soleil est un élément étroitement lié à Dark Souls, un jeu vidéo particulièrement connu (et précurseur d’un genre qui a conduit cette année à Elden Ring) qui au fil des années a rassemblé un grand nombre de fans. Le « Praise the sun » est un geste à débloquer après avoir rejoint les guerriers du soleil qui au fil du temps est devenu une sorte de mème. Non seulement il est utilisé dans le jeu (par exemple pour remonter le moral après avoir vaincu une invasion ennemie) mais il fait désormais partie de la culture nerd sur le web. Bien sûr, cependant, l’audio viral sur TikTok ne vient pas du jeu.

L’origine du son est à retrouver sur YouTube et notamment dans une vidéo publiée par l’utilisateur de ThePruld qui joue sur l’éloge du soleil. Dans cette cinématique, le personnage de Solaire (également de Dark Souls et lié aux guerriers du soleil) demande au personnage de The Witcher Triss Merigold si elle a déjà fait l’éloge du soleil. Tout tourne autour du meme né du jeu vidéo et qui en l’occurrence a donné vie à un film totalement déjanté, mais que la toile a apprécié. Ainsi, 8 ans après sa publication, l’audio a réussi à devenir viral également sur TikTok.