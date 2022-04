Quels sont les véhicules blindés Bushmaster que l’Australie livrera à l’Ukraine

L’Australie enverra plusieurs Bushmasters en Ukraine, des véhicules blindés polyvalents particulièrement efficaces pour protéger les troupes embarquées. C’est à ça qu’ils servent.

Un Bushmaster déployé dans la guerre en Afghanistan. Crédit : wikipédia

Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que l’Australie enverrait des véhicules blindés et des véhicules tels que les Bushmasters en Ukraine pour aider le pays à se défendre contre l’agression russe. Comme le rapporte ABC citant une source du ministère de la Défense de Canberra, quatre de ces « véhicules à mobilité protégée » ou PMV, ont été repeints dans une couleur vert olive (ils étaient à l’origine blancs), privés d’équipements sensibles – comme cela s’est produit pour les Mastiffs et Jackals envoyés du Royaume-Uni – et sont maintenant prêts à décoller de la base de la RAAF (Royal Australian Air Force) à Amberly pour l’Europe, à bord d’un C-17 Globemaster. Ces gros avions peuvent transporter jusqu’à quatre des véhicules terrestres lourds. Voyons comment sont fabriqués les Bushmasters et comment ils sont utilisés sur le terrain.

L’un des Bushmasters dans la version ambulance qui sera envoyé en Ukraine

Que sont les Bushmasters

Les Bushmasters sont des véhicules protégés multi-rôles, comme le précise le site du constructeur, filiale australienne de la société française Thales, spécialisée dans la défense, les transports et l’aérospatiale. Les camions sont construits au siège social de Bendigo à Victoria, en collaboration avec Oshkosh Corporation et Caterpillar, qui fournit les puissants moteurs 3126E. Techniquement, les Bushmasters sont définis comme Infantry Mobility Vehicle (IMV) ou Protected Mobility Vehicle (PMV) car ils sont principalement adaptés au transport de troupes.

Un Bushmaster employé à Townsville, en Australie, après une grave inondation

Ces véhicules ne sont pas lourdement blindés comme les autres véhicules blindés, mais ont tout de même des niveaux élevés de protection contre les explosions (résistance aux explosions, comme celles des mines) et de balistique (résistance aux balles). Ils ont une coque blindée en forme de V et des côtés inclinés en bas pour dévier les explosions vers le haut et loin du véhicule, protégeant ainsi ses passagers. Les réservoirs et les systèmes de plomberie sont également à l’extérieur pour empêcher les incendies de se développer à l’intérieur. Les Bushmasters sont d’excellents véhicules tout-terrain (4×4) qui dépassent les 100 kilomètres à l’heure de vitesse maximale et peuvent transporter jusqu’à dix hommes (dont un membre d’équipage et neuf soldats). Ils disposent également d’un système de climatisation sophistiqué avec une autonomie de trois jours, comme le précise le portail des forces armées australiennes. Un Bushmaster pèse 12 500 kilogrammes, mesure 7,18 mètres de long, 2,48 mètres de large et 2,65 mètres de haut.

Le drapeau de l’Ukraine peint derrière l’un des Bushmasters pour être envoyé en Europe. L’inscription se lit « Unis avec l’Ukraine ».

A quoi servent les Bushmasters

Les Bushmasters sont des véhicules qui peuvent être utilisés dans plusieurs rôles ; du simple transport de troupes au soutien blindé, en passant par la patrouille, le déploiement d’armes, l’assaut, la défense aérienne et même l’ambulance militaire. L’armée australienne indique qu’une variante conçue pour la guerre électronique est en cours de développement. La charge utile du véhicule est de 4 tonnes et peut facilement transporter des armes et du matériel. Les Bushmasters peuvent également équiper des armes offensives : sur le toit se trouve en effet un « gun ring » pouvant accueillir des mitrailleuses de 5,56 mm et 7,62 mm. Ces véhicules polyvalents ont déjà été déployés avec succès sur divers théâtres de guerre, comme celui de l’Afghanistan et de l’Afrique, où il a été démontré qu’ils sauvaient la vie de soldats lors d’opérations militaires. Ils seront certainement très précieux pour l’armée ukrainienne, qui reçoit l’aide militaire de nombreux pays, dont l’Italie.