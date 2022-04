Windows 11 pour obtenir une protection contre le phishing améliorée et plus de fonctionnalités de sécurité

TL; DR : Le phishing est un problème aussi répandu que jamais, les escrocs ciblant récemment les services de streaming, les parcmètres et les personnes déclarant des impôts. Dans cet esprit, Microsoft a conçu l’une des dernières fonctionnalités de sécurité de Windows 11 pour se défendre contre de telles attaques. Ceci et d’autres nouvelles fonctionnalités de sécurité devraient arriver plus tard cette année.

Lorsqu’elle est activée, la protection anti-hameçonnage améliorée de Windows 11 avertit les utilisateurs lorsqu’ils saisissent des informations de compte Microsoft sur des sites Web ou des programmes connus pour les escroqueries par hameçonnage. Il protège également contre la publicité mensongère.

Vous pouvez activer la fonctionnalité en vous rendant dans Sécurité Windows > Contrôle des applications et du navigateur > Protection basée sur la réputation > Protection contre le phishing. En option, la protection contre le phishing peut également avertir les utilisateurs des mots de passe réutilisés et stockés de manière non sécurisée.

Un stratagème en février consistait à usurper l’identité du service financier Intuit avec de faux avis de sécurité. Un autre en janvier a utilisé des codes QR sur des parcomètres, ce qui a conduit à des sites malveillants. À la fin de l’année dernière, Kaspersky a noté la popularité croissante des comptes de streaming en tant que cible de phishing.

Heureusement, l’activation de la protection contre le phishing de Windows 11 n’est pas soumise à des conditions draconiennes.

Une autre fonctionnalité de sécurité intéressante que Microsoft a introduite cette semaine utilise l’IA basée sur le cloud pour bloquer les applications non fiables, malveillantes et non signées, mais son activation nécessite que les utilisateurs réinstallent Windows.

Microsoft prévoit également d’introduire le chiffrement des données personnelles, qui permettra à Windows Hello Entreprise de protéger les données des utilisateurs sur les appareils perdus ou volés. La prochaine version de Windows 11 activera également l’intégrité du code protégé par l’hyperviseur par défaut, ce qui garantira que seuls les pilotes signés et approuvés sont chargés. Ce billet de blog Microsoft détaille ces fonctionnalités et d’autres fonctionnalités de sécurité à venir pour le système d’exploitation.