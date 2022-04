DirectStorage expliqué simplement : Jouer sous Windows 11 sera bientôt bien meilleur

DirectStorage promet de changer définitivement les jeux sur PC sous Windows 11 et aussi dans une mesure limitée sous Windows 10. La technologie veut permettre des temps de chargement beaucoup plus rapides et des mondes de jeu plus grands avec plus de contenu. Nous vous montrerons ce que DirectStorage peut vraiment faire, comment et, surtout, quand cela pourrait changer le jeu sur PC.

Comment fonctionne DirectStorage ?

En termes simples, DirectStorage permet à votre matériel de communiquer plus efficacement. La technologie permet à la carte graphique de communiquer directement avec la mémoire de données.

Sans DirectStorage, le flux de données fait un détour, comme suit :

C’est ainsi que les actifs circulent sans DirectStorage. Source : Microsoft

Les données sont chargées du stockage de données vers la mémoire. De là, ils vont au processeur, qui les décompresse avant de les renvoyer en mémoire. Celui-ci le transmet à son tour à la carte graphique.

DirectStorage, d’autre part, rationalise ce processus en omettant complètement le processeur. Si l’API est active, les actifs peuvent migrer directement du SSD vers la mémoire principale et être chargés à partir de là dans la carte graphique.

Avec DirectStorage, les données contournent le processeur. Source : Microsoft

La carte graphique peut décompresser les données beaucoup plus rapidement que le processeur. C’est ainsi que DirectStorage évite l’ancien goulot d’étranglement. Les résultats de DirectStorage sont : des temps de chargement beaucoup plus rapides et un processeur soulagé. Mais plus là-dessus plus tard.

La Xbox Series X actuelle prend en charge DirectStorage depuis sa sortie. Cependant, la mise en œuvre sur les PC Windows est un peu plus compliquée, c’est pourquoi il a fallu beaucoup de temps pour que cela soit possible. En effet, les PC sont livrés avec un grand nombre de combinaisons possibles de cartes graphiques, de processeurs et de mémoire. L’API doit bien fonctionner avec toutes les combinaisons.

Dans le cas de la console, la mise en œuvre est d’autant plus simple. Étant donné que toutes les consoles Xbox Series X ont le même matériel, la technologie ici ne doit être optimisée que pour un seul système.

Examinons ensuite les effets de DirectStorage.

DirectStorage a ces effets

Selon Cassie Hoef, responsable de programme senior chez Microsoft, DirectStorage aura un impact important sur les jeux sous Windows. Dans un article sur le DirectX Developer Blog, elle écrit ce qui suit :

« A partir d’aujourd’hui, les jeux Windows peuvent être livrés avec DirectStorage. Cette version publique du SDK inaugure une nouvelle ère de temps de chargement rapides et de mondes détaillés dans les jeux PC en permettant aux développeurs de mieux exploiter la vitesse des derniers périphériques de stockage. »

Tout cela semble très excitant, mais ce n’est toujours pas vraiment tangible. Un autre employé a au moins quelques chiffres prêts pour nous. Dans une interview accordée au magazine Tweak Town, l’ingénieur logiciel Cooper Partin explique que DirectStorage peut soulager le processeur de 20 à 40 %.

Comme le processeur a alors moins à faire, les développeurs peuvent l’utiliser, par exemple, pour ajouter plus de PNJ au jeu et créer des mondes plus grands et plus détaillés. De plus, les temps de chargement rapides devraient empêcher les objets de « surgir » dans le champ de vision, comme c’est le cas avec certains jeux aujourd’hui.

La technologie doit être utilisée pour la première fois dans le jeu Forspoken. Malheureusement, cela n’a été que récemment reporté au 11 octobre 2022, c’est pourquoi nous devons encore attendre un peu pour le premier titre avec DirectStorage. Mais il y avait déjà un aperçu de ce que la technologie peut faire lors de la Game Developers Conference.

Stockage direct en cours d’utilisation

Le développeur Luminous Productions résume cela dans une vidéo. Ici, nous voyons à quelle vitesse DirectStorage peut charger des temps sur un SSD M.2, un SSD Sata et un disque dur. Dans la première scène, le SSD M.2 n’a besoin que de 1,9 seconde, le SSD SATA de 3,7 secondes et le disque dur de 21,5 secondes. Ce qui parle d’ailleurs pour un SSD.

Vous pouvez voir toute la vidéo ici :

Étant donné que DirectStorage est optimisé pour les SSD NVMe, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec. Ce qui est remarquable, c’est à quel point le stockage des données numériques est beaucoup plus rapide. La deuxième scène de test le confirme à nouveau.

Ici, le SSD M.2 n’a besoin que de 1,7 secondes, le SSD Sata de 3,2 secondes et le HDD de 19,9 secondes. Une comparaison une fois avec et une fois sans DirectStorage aurait été agréable de voir à quel point la technologie raccourcit le processus de chargement. Malheureusement, nous n’obtenons pas cela de Luminous.

Cependant, les collègues de Linus Tech Tips ont fait le test, même si ce n’est pas dans un vrai jeu, mais avec le ModelViewer. Il s’agit d’une scène de démonstration destinée aux développeurs pour démontrer DirectStorage.

L’équipe Linus Tech a chargé cette scène une fois avec et une fois sans DirectStorage. Il fait 52,4 mégaoctets, et sans DirectStorage, Anthony Young de LTT a pu le charger en 0,33 seconde. Grâce à DirectStorage, il a pu réduire le temps à 0,08 seconde. Avec la technologie, la scène se charge presque trois fois plus vite.

Ce qui n’est que des millisecondes ici peut faire gagner beaucoup de temps dans les scènes plus grandes. En supposant que la technologie évolue également avec des scènes plus grandes.

Donc, le potentiel d’améliorer considérablement les jeux sur Windows est là, et nous sommes très heureux de voir cela se produire. Car même si l’API DirectStorage est déjà disponible, il faudra encore un certain temps avant de voir des jeux avec la technologie. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez quelles conditions doivent être remplies pour que DirectSotrage fonctionne.

Quelles conditions dois-je remplir ?

Les temps de chargement rapides et les grands mondes semblent très cool au début. Cependant, il faudra probablement un certain temps avant que nous, en tant que consommateurs, puissions vraiment tirer parti de DirectStorage.

En effet, les développeurs doivent développer leurs jeux à l’aide de l’API DirectStorage. Le jeu doit donc être conçu autour de la technologie. Pour le moment, nous supposons que Forspoken sera le premier jeu à prendre en charge la technologie. Cela arrive le 11 octobre 2022.

Cependant, on ne sait pas quand les prochains jeux suivront, car cela dépend entièrement des développeurs. Cependant, nous pensons qu’ils verront les avantages de la technologie et s’efforceront de l’intégrer dans leurs jeux Windows.

Vous devez également répondre à deux exigences pour vraiment bénéficier de DirectStorage. Tout d’abord, vous avez besoin d’un SSD NVMe. D’autres disques durs font de même, mais le SSD NVMe est de loin le plus rapide, comme l’a montré la démo de Forspoken.

D’autre part, vous devriez passer à Windows 11 si vous ne l’avez pas déjà fait. L’API est également compatible avec Windows 10, mais selon Microsoft elle devrait être encore plus rapide sous Windows 11.