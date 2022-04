Des microplastiques découverts pour la première fois dans les poumons de personnes vivantes

Les analyses de 13 échantillons de tissus pulmonaires de personnes vivantes ont trouvé 39 fragments de microplastique dans 11 d’entre eux. C’est la première fois.

Pour la première fois, des microplastiques ont été découverts dans le tissu pulmonaire de personnes vivantes. Jusqu’à présent, ils avaient été détectés dans les poumons de patients décédés et dans d’autres organes, dont le placenta. Il y a quelques jours à peine, une étude de l’Université Vrije d’Amsterdam publiée dans Environment International avait identifié la présence de ces composés dans environ 80% des échantillons de sang analysés, tous obtenus d’adultes en bonne santé. Cela signifie que des microplastiques – tous des fragments d’une longueur inférieure à 5 millimètres – seraient présents dans le sang de 2 personnes sur 3. Ce sont des données dramatiques qui confirment à quel point notre planète est littéralement envahie par ce polluant, découvert même dans le les régions les plus reculées et inaccessibles de la Terre, de la fosse des Mariannes – l’abîme le plus profond – aux sommets les plus hauts et les plus « préservés ». Ils sont même entrés dans la chaîne alimentaire de l’Antarctique. Les effets sur la santé humaine du plastique ingéré et inhalé sont encore inconnus, mais les experts sont de plus en plus préoccupés par ces résultats.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de la Hull York University of Hull School of Medicine a détecté pour la première fois des microplastiques dans les poumons de personnes vivantes, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences biologiques et marines et du Département de chirurgie cardiothoracique de Castle Hôpital de la Colline. Les scientifiques, dirigés par le professeur Laura Sadofsky, professeur de médecine respiratoire à l’Université de Hull, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé des échantillons de tissus pulmonaires humains de 13 patients, qui ont consenti au don avant de subir une intervention chirurgicale pour plusieurs affections. Les scientifiques ont utilisé la spectroscopie μFTIR comme méthode d’analyse, avec une limitation dimensionnelle de 3 micromètres.

Au total, 39 fragments de microplastiques ont été détectés dans 11 des 13 échantillons de tissu pulmonaire analysés, « avec une moyenne de 1,42 ± 1,50 MP/g de tissu », expliquent le professeur Sadofsky et ses collègues dans le résumé de l’étude. Au total, douze types de polymères distincts ont été identifiés, parmi lesquels les plus abondants étaient le polypropylène PP (23 %), le polyéthylène téréphtalate PET (18 %) et la résine (15 %). Ce sont des composés couramment utilisés pour fabriquer des emballages, des bouteilles, des mastics et d’autres produits de tous les jours. Les scientifiques ont été étonnés de constater que les quantités les plus importantes de microplastiques se trouvaient dans la partie inférieure des poumons, bien plus profondément que prévu. Les dimensions étaient également plus grandes que prévu, car elles envisageaient un filtrage possible des zones supérieures du tissu.

Une autre découverte pertinente est que les seuls tissus pulmonaires exempts de microplastiques provenaient de femmes. Cela peut être dû au fait que les hommes ont des poumons plus grands et des voies respiratoires plus larges, ce qui facilite le passage des fragments de plastique. Cependant, compte tenu du petit nombre de participants à l’étude, cela devra être confirmé par des investigations plus approfondies. Les détails de la recherche « Détection de microplastiques dans le tissu pulmonaire humain à l’aide de la spectroscopie μFTIR » ont été publiés dans la revue scientifique Science of The Total Environment.