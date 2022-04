L’overclocker porte le processeur Intel Core i9-12900KS à 7,45 GHz sur l’azote liquide

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le nouveau produit phare d’Intel Alder Lake, le Core i9-12900KS, est arrivé cette semaine, mais nous avons déjà vu des overclockeurs presser chaque goutte de performance du CPU et battre plusieurs records dans le processus.

Le Core i9-12900KS utilise le meilleur silicium 12900K pour produire une édition spéciale groupée de cette dernière puce qui cadencé légèrement plus haut : 5,5 GHz turbo et 3,4 GHz de base, par rapport au turbo 5,2 GHz et 3,2 GHz de base de l’original.

Nous n’avons pas été trop impressionnés par la petite amélioration des performances offerte par le Core i9-12900KS par rapport à la version K si l’on considère combien cela coûte – environ 800 $ – bien que nous ayons noté que le prix en valait probablement la peine pour les overclockeurs extrêmes.

Tom’s Hardware rapporte que le i9-12900KS a déjà une page dédiée au concentrateur d’overclocking HWbot. La statistique la plus révélatrice est que TSAIK fait en sorte que la puce atteigne 7 450,62 MHz en utilisant un noyau physique et un refroidissement à l’azote liquide (LN2), bien qu’elle ne prenne pas tout à fait le record du monde de 7,6 GHz atteint sur un 12900K standard.

TSAIK fait partie de l’équipe d’overclocking de MSI ; ils ont utilisé une carte mère MSI MEG Unify-X pour l’overclock. La société a célébré l’exploit en publiant une image de cette réalisation avec le CPU et le MOBO qui ont été utilisés.

Allen ‘Splave’ Golibersuch a réussi à prendre certains des records du monde (WR) et des premières places mondiales (GFP) avec le 12900KS, y compris le score de noyau physique Cinebench 2003 16, le score de noyau unique Cinebench – R23 et le Geekbench 4 Multi Noyau (16C).

Bien que le 12900KS n’ait pas encore volé le record du monde d’overclocking, il convient de rappeler que le processeur vient tout juste d’être lancé, alors ne soyez pas surpris s’il ajoute très bientôt cette distinction à sa liste de réalisations.