Zotac annonce la carte graphique RTX 3090 Ti la plus épaisse à ce jour

Pourquoi c’est important : Les cartes graphiques haut de gamme sont de plus en plus gourmandes en énergie depuis quelques années. C’est pourquoi les fabricants doivent augmenter la taille de leurs refroidisseurs s’ils veulent contrôler les températures et le bruit. Zotac a fait exactement cela avec sa dernière version.

Le nouveau RTX 3090 Ti PGF OC de Zotac est le modèle RTX 3090 Ti le plus volumineux actuellement sur le marché, utilisant un refroidisseur à 3,6 emplacements pour garder le contrôle du dernier et meilleur GPU de Nvidia.

Tout en mesurant un énorme 73 mm d’épaisseur, le reste de ses dimensions est relativement apprivoisé. Il ne mesure que 309 mm de long, ce qui le rend 4 mm plus court que l’édition Founders de Nvidia, tandis que sa largeur est de 139 mm, 1 mm de plus que le FE.

Le PGF OC dispose d’un refroidisseur à trois ventilateurs avec éclairage RVB sur le carénage et la plaque arrière. Il y a aussi une découpe dans le PCB pour le passage de l’air. Pour éviter que cette carte lourde ne s’affaisse, Zotac inclut un support de support VGA dans la boîte, ainsi qu’un adaptateur secteur 16 broches vers 3 x 8 broches.

La carte a une horloge boost overclockée en usine de 1890 Mhz, bien que la limite de puissance par défaut soit « seulement » 450W, la même que celle des modèles de référence. Il n’y a aucune mention de la limite de puissance maximale, bien qu’il devrait atterrir autour de 495W, tout comme son cousin, l’AMP Extreme Holo.

Malheureusement, le Zotac RTX 3090 Ti PGF OC est pour l’instant exclusif à la Chine, le prix étant encore inconnu. Si vous recherchez une carte graphique surdimensionnée similaire pour remplir votre boîtier, consultez l’Asus RTX 3070 Noctua Edition.

Assurez-vous de consulter notre examen du RTX 3090 Ti, une carte que nous avons qualifiée de rapide et stupide pour offrir seulement ~ 10% de performances en plus que le RTX 3090 tout en coûtant 33% de plus et en consommant ~ 30% de puissance en plus.