Quelles sont les voitures blindées Mastiff et Jackal que le Royaume-Uni veut livrer à l’Ukraine

Parmi les moyens qui seront livrés à l’Ukraine pour se défendre de la Russie, il y aura probablement aussi les Jackals et Mastiffs britanniques. Voici ce qu’ils sont.

Un chacal britannique

Comme l’a déclaré à Bruxelles le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, pour se protéger de l’attaque de la Russie, votre pays a besoin « d’armes, d’armes, d’armes », une demande qui englobe divers systèmes de défense, des missiles et même des véhicules blindés. Le Royaume-Uni, comme le rapporte Reuters, envisage d’envoyer deux véhicules spécifiques : le véhicule de patrouille Mastiff (Mastiff) et le véhicule de reconnaissance Jackal (Jackal), tous deux fournis à l’armée britannique, la British Army. Comme le précise l’agence de presse, certains de ces véhicules ont déjà été envoyés dans un pays frontalier de l’Ukraine avec des entraîneurs militaires, après avoir été privés de « matériel sensible ». Il est donc probable qu’ils seront bientôt déployés sur le champ de bataille. Voici ce qu’ils sont et à quoi ils servent.

Un Dogue. Crédit : wikipédia

Qu’est-ce que le Dogue

Comme indiqué sur le portail des forces armées britanniques, le Mastiff est un véhicule de patrouille lourdement blindé, équipé de six roues motrices (6 × 6) et capable de transporter jusqu’à huit soldats, en plus de deux membres d’équipage. Différentes versions ont été produites, à commencer par le véhicule américain d’origine « Cougar », construit par General Dynamics Land Systems – Force Protection, une société spécialisée dans les véhicules capables de résister aux mines. Le British Mastiff a un traitement supplémentaire développé par Morgan Advanced Materials (MAM) – Composites and Defence Systems). L’apparence est celle d’un camion militaire robuste, entièrement blindé et recouvert de grilles de protection.

Crédit : wikipédia

L’armée britannique affirme qu’il s’agit d’un véhicule « adapté aux patrouilles routières et aux convois » qui peut atteindre une vitesse de pointe de 90 kilomètres à l’heure. Il mesure environ 8 mètres de long, tandis que sa largeur et sa hauteur atteignent 3,2 mètres. Le poids dépasse 23 mille kilogrammes. Parmi les améliorations introduites dans la dernière version figurent des sièges antidéflagrants, une caméra pour le conducteur et une augmentation de la capacité de la soute. Les versions utilisées en Irak, Afghanistan, Libye, où les températures sont très élevées, les Dogues disposent de systèmes de climatisation sophistiqués pour éviter que les soldats (fortement équipés) ne souffrent de surchauffe. Ces véhicules sont également équipés de plusieurs systèmes d’armes, comme un lance-grenades automatique de 40 mm, une mitrailleuse lourde de 12 mm et une de 7,62 mm.

Qu’est-ce que le chacal

Le Jackal, également connu sous le nom de MWMIK (Mobility Weapon-Mounted Installation Kit), est défini par l’armée britannique comme « une plate-forme pour les armes à haute mobilité, avec un système de suspension à airbag unique qui permet un mouvement rapide sur un terrain variable ». Conçu et développé au Royaume-Uni par les sociétés SC Group et Babcock International Group, le véhicule fait partie de la liste des véhicules de reconnaissance, aux côtés de Spartan, Fuchs et Scimitar.

La deuxième version (Jackal 2) est conçue pour résister aux mines et aux tristement célèbres IED (Improvised Explosive Device), engins explosifs rudimentaires qui ont fait de nombreuses victimes parmi les soldats occidentaux engagés sur les fronts afghan et irakien. La BBC a fait état par le passé de plusieurs victimes parmi les militaires britanniques en Afghanistan alors qu’ils se trouvaient à bord de ces véhicules, qui se consacrent davantage à l’agilité et à la mobilité qu’à la résistance par rapport aux Mastiffs. Néanmoins, le Jackal atteint une vitesse de pointe inférieure de 80 kilomètres par heure. Il mesure 5,39 mètres de long, 2,00 mètres de large et 1,97 mètre de haut. Il peut accueillir deux membres d’équipage – les adjoints au contrôle des armements – plus le chauffeur. Tout comme le Mastiff, le Jackal peut monter une mitrailleuse lourde de 12,7 mm, une mitrailleuse de 7,62 mm (GPMG) et un lance-grenades automatique de 40 mm.