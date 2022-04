Donner de la « bimbominkia » en ligne est un crime, selon la Cour suprême

Le terme « bimbominkia » représente une véritable infraction et, s’il est écrit en ligne, est configuré comme une diffamation aggravée.

Donner une « bimbominkia » à quelqu’un en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, est une diffamation et, par conséquent, peut être puni. C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation dans une phrase, expliquant que le terme fait référence à une personne ayant un QI limité et constitue donc une diffamation aggravée. La peine impliquant ce terme, souvent utilisé en ligne pour offenser d’autres personnes, concerne l’animalier Enrico Rizzi, à qui l’offense était dirigée. De plus, Rizzi s’était déjà retrouvé de l’autre côté de la clôture en tant que condamné précisément à cause d’offenses contre le président du conseil régional Diego Moltrer. C’est un ami de Moltrer qui a utilisé le terme « bimbominkia » contre Rizzi.

La cassation a expliqué que ce terme laisse entendre que la personne à qui il s’adresse a un QI limité et, par conséquent, doit être comparé à une offre réelle. Dans l’affaire en question, l’insulte a été rédigée dans un groupe Facebook comptant plus de 2 000 abonnés, un élément qui en faisait une diffamation aggravée. En effet, auparavant, la Cour suprême avait décidé que l’infraction sur Internet équivalait à une diffamation dans la presse. En pratique, offenser quelqu’un sur Facebook est aussi grave que de le faire dans les colonnes d’un journal.

Le parallélisme entre les réseaux sociaux et les journaux serait dû au « potentiel, à l’adéquation et à la capacité des moyens utilisés pour commettre le crime à impliquer et à atteindre une pluralité de personnes ». […] avec cela, causant des dommages plus importants et plus étendus à la personne lésée. » Bref, le réseau de personnes présentes sur Facebook représenterait un vivier de « lecteurs » si important qu’il peut être assimilé à celui d’un vrai journal sur le web. elle est configurée en diffamation aggravée. En ce qui concerne le terme bimbominkia, Treccani l’indique comme un « jeune utilisateur de sites de relations sociales qui se caractérise, souvent dans un cadre de compétence linguistique précaire et de faible profondeur culturelle, par une utilisation marquée d’éléments typiques de écriture emphatique, expressive et ludique ».