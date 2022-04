Fonctionnement du missile hypersonique HAWC lancé par les États-Unis à la mi-mars

Les États-Unis ont annoncé avoir testé avec succès le missile hypersonique Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Voici ce que c’est et comment cela fonctionne.

Le rendu du missile hypersonique américain. 1 crédit

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Mi-mars, les États-Unis ont testé avec succès un missile hypersonique, le Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Le test, comme l’indique CNN, a été gardé secret pendant plus de deux semaines, pour éviter une éventuelle escalade de la guerre en Ukraine qui a éclaté à la suite de l’attaque de la Russie. L’arme a été lancée au moment même où le président américain Joe Biden se rendait en Europe. Les missiles hypersoniques sont considérés comme les armes stratégiques du futur, étant extrêmement difficiles à intercepter même à partir de boucliers antimissiles. La vitesse extrême, plusieurs fois supérieure à celle du son, en fait des cibles pratiquement invisibles pour les systèmes de détection. La Russie a déjà largué certains de ses redoutables missiles de croisière hypersoniques Tsirkon (3M22 Zircon) sur des cibles ukrainiennes. En août 2021, la Chine a également testé son propre missile hypersonique. Maintenant, le nouveau succès du test américain. Voyons ce que sont les HAWC et comment ils fonctionnent.

Que sont les missiles hypersoniques HAWC

Les Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), en italien « prototype d’arme hypersonique à respiration aérienne », sont des missiles qui fonctionnent à des vitesses hypersoniques, plus précisément au-delà de MACH 5, soit plus de cinq fois la vitesse du son (les objets voyageant entre MACH 1 et MACH5 sont dits supersoniques). De telles armes offrent « le potentiel d’opérations militaires à de plus grandes distances avec des temps de réponse plus courts et une plus grande efficacité que les systèmes militaires actuels », lit-on dans un communiqué de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’agence du Pentagone du département américain de la Défense – pour des projets de recherche avancée en matière de défense. Il s’agit donc d’une arme expérimentale, qui a été testée avec succès à deux reprises à ce jour. Un premier test réussi a été réalisé en septembre 2021, lorsqu’un de ces missiles construits par Raytheon Technologies a été largué d’un avion de l’US Air Force. « Le test de vol libre HAWC a été une démonstration réussie des capacités qui feront des missiles de croisière hypersoniques un outil très efficace pour nos chasseurs », a commenté à l’époque Andrew « Tippy » Knoedler, cadre de la DARPA. Le test le plus récent a été effectué par les pilotes d’un bombardier B-52, qui ont largué le missile au large de la côte ouest des États-Unis. Un responsable du Pentagone cité par CNN indique que le missile a volé à une altitude de plus de 65 000 pieds (20 000 mètres) sur plus de 300 miles (482 kilomètres). Cette version du concept d’arme hypersonique à respiration aérienne a été construite par Lockheed Martin. La séquence de lancement, la séparation en toute sécurité de l’avion, l’allumage et l’accélération du booster et l’allumage du moteur de croisière se produiraient tous correctement.

Comment fonctionne le missile hypersonique américain HAWC

Le missile Hypersonic Air-breathing Weapon Concept est basé sur un moteur scramjet qui comprime l’air entrant pendant le vol pour le mélanger avec du carburant à base d’hydrocarbure; ce processus, explique la DARPA, entraîne une réaction qui pousse le missile au-delà de MACH 5. Tels qu’ils sont conçus, ces missiles fonctionnent mieux dans une atmosphère riche en oxygène, « où la vitesse et la maniabilité rendent difficile la détection rapide ». Cela fait des missiles hypersoniques des armes mortelles, surtout si l’on considère la possibilité de les armer d’ogives nucléaires. En raison de la vitesse extrême atteinte, les HAWC peuvent cependant fonctionner parfaitement même sans ogives explosives : l’énergie cinétique accumulée par le vol hypersonique permet de détruire des cibles avec la simple violence de l’impact. Le missile américain est conçu pour survivre aux contraintes thermiques élevées causées par la vitesse élevée, tout en restant parfaitement maniable. On ne sait pas quand ces armes mortelles seront officiellement mises à la disposition de l’armée américaine.