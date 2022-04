Les propriétaires de NFT de F1 Delta Time se sont retrouvés avec des jetons presque sans valeur après la fermeture du jeu

Facepalm: Dans ce qui est encore un autre avertissement sur les dangers inhérents aux NFT, un jeu non fongible alimenté par des jetons vient de fermer trois ans après son lancement, laissant ceux qui ont dépensé des centaines, des milliers et même des centaines de milliers de dollars pour F1 Delta Time est parti avec des actifs numériques pratiquement sans valeur.

Kotaku rapporte que F1 Delta Time a été l’un des premiers jeux NFT / blockchain sous licence lors de son arrivée en mars 2019. À une époque où de nombreuses personnes n’avaient pas entendu parler de jetons non fongibles, le titre suscitait beaucoup d’intérêt. il offrait une licence F1 officielle et promettait aux utilisateurs la possibilité de « jouer pour gagner ». Il détenait même le record de vente du NFT le plus cher au cours de son année de lancement : une voiture en jeu qui a coûté plus de 100 000 $.

Mais malgré toutes ses vantardises, la vidéo de gameplay ci-dessous ne crie pas la qualité. Il a également une note «médiocre» de seulement 2,8 étoiles sur ce site d’examen.

Trois ans après son arrivée, F1 Delta Time ferme suite à l’expiration de sa licence F1, qui n’a pas été renouvelée. Les éditeurs Animoca Brands ont déclaré que les propriétaires d’actifs numériques utilisés dans le jeu seraient « récompensés pour leur fidélité et leur soutien ».

Mais plutôt que d’échanger les NFT contre de la crypto, les propriétaires peuvent les échanger contre des jetons utilisés dans un autre jeu de course. Il est peu probable que la personne qui a payé 300 000 $ pour un F1 Delta Time NFT soit satisfaite.

La grande majorité des personnes qui n’utilisent pas/ne possèdent pas de NFT ont tendance à être contre eux, en particulier lorsqu’il s’agit de leur intégration dans les jeux. Ubisoft a vu beaucoup de recul contre son programme Quartz, quelque chose qu’il semble blâmer sur les joueurs eux-mêmes, tandis que les NFT définis pour être utilisés dans Stalker 2 ont été supprimés à la suite d’un contrecoup.