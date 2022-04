La DeLorean historique pourrait renaître en véhicule électrique

Via une nouvelle publication Instagram, la DeLorean Motor Company annonce que la prochaine génération de DMC-12 sera dévoilée au grand public le 18 août lors de la remise des prix au Pebble Beach Concours d’Elegance.

« L’avenir n’a jamais été promis » déclarait la DeLorean Motor Company début 2022 à propos de la possibilité de voir la voiture historique de « Returnal vers le futur » en version électrique. Les rumeurs associées remontent à 2016, l’année de la publication d’une vidéo teaser dont rien n’est sorti. En 2019, un groupe de scientifiques de Stanford a construit une DeLorean autonome, mais ils n’ont aucun lien direct avec les plans de la société basée au Texas.

De nouvelles implications remontent au 1er avril, lorsque la DeLorean Motor Company a publié une image d’art conceptuel représentant le DMC-12 (c’est le nom officiel du véhicule) sur son profil Instagram. Cependant, la date singulière suggérait qu’il s’agissait d’un poisson d’avril. Il y a dix-huit heures, le tournant : à travers un nouveau post sur Instagram, la DeLorean Motor Company annonce que la prochaine génération de DMC-12 sera présentée au grand public le 18 août lors de la remise des prix au Concours d’Elégance de Pebble Beach .

Comme le rapporte The Verge, à la tête de la DeLorean Motor Company se trouve Joost de Vries, un ancien dirigeant de Karma, le constructeur automobile chinois qui produisait des véhicules à essence et hybrides basés sur des propriétés achetées par la faillite de Fisker Automotive. De plus, l’entreprise a entamé une collaboration avec Italdesign, un prestigieux studio turinois appartenant à Volkswagen. Et que se passe-t-il lorsque la société mère d’Audi et de Lamborghini, attachée à sa gamme de véhicules électriques basée sur l’architecture flexible MEB, s’associe à une société qui détient les droits sur un véhicule historique comme le DeLorian / DMC-12 ? C’est ce que se demande le journaliste Andrew J. Hawkins.

Des hypothèses qui augurent bien, mais il faudra attendre le 18 août 2022 pour en avoir l’officialisation. En attendant, les premières informations divulguées suggèrent que la voiture devrait avoir une autonomie de plus de mille kilomètres, grâce à la plateforme modulaire EVX développée par Williams Advanced Engineering et Italdesign. Le tout sans renoncer au design emblématique en aile de mouette, dans ce cas rendu plus moderne mais toujours reconnaissable.