Rare et minuscule tortue albinos découverte en Inde : les splendides images

Près d’un étang forestier à Sirinepally, en Inde, deux photographes animaliers ont découvert une tortue albinos rare et minuscule.

Crédit : Manoj Kumar Vittapu / Reptiles et amphibiens

Une merveilleuse et minuscule tortue albinos a été découverte en Inde, près d’un étang dans l’état méridional de Telengana. Les deux photographes naturalistes Manoj Kumar Vittapu et Shravan Kumar Poshetty, qui ont remarqué sa présence lors d’une excursion dans une forêt, l’ont aperçue. Il s’agit précisément d’une tortue indienne ailée (Lissemys punctata), dont le nom anglo-saxon est Indian Flap-shelled Turtle. Ce reptile vit dans les lacs, les rivières, les ruisseaux et les étangs de divers pays asiatiques, dont le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal, le Bangladesh, le Myanmar et l’Inde. Des populations ont également été introduites sur les îles Andaman et les îles Nicobar. D’autres spécimens albinos de cette espèce assez commune avaient déjà été identifiés, mais c’est la première fois qu’on en trouve un dans l’état du Telengana.

Crédits : Manoj Kumar Vittapu

Le spécimen aperçu par Kumar Vittapu et Kumar Poshetty a été décrit dans un article scientifique écrit en collaboration avec les docteurs Gaini Sailu de la colonie de Brundavan et Buddi laxmi narayana, conservateur du parc zoologique de Nehru à Hyderabad. La tortue a été découverte près d’un petit étang au cœur de la forêt de Sirinepally, dans le district de Nizamabad. Bien qu’à l’époque il était très petit – la carapace mesurait 4 centimètres de long et 3 de large – il était parfaitement visible en raison de son défaut génétique, qui le faisait ressortir parmi les brins d’herbe. L’albinisme, à ne pas confondre avec le leucisme, comme l’explique l’hôpital Bambino Gesù de Rome, est une « maladie génétique rare caractérisée par une réduction ou une absence congénitale de mélanine dans la peau, les cheveux, les cheveux et les yeux ». Les personnes atteintes prennent un ton pâle. Il affecte généralement les animaux vertébrés, y compris les humains.

En plus des complications dues à l’albinisme, telles que des risques accrus de développer des brûlures et des cancers de la peau, une vision réduite et une intolérance à la lumière (photophobie), chez les animaux sauvages, cette condition comporte un risque considérable de prédation, ne pouvant pas se camoufler dans le environnement semblable au leur. C’est précisément pour cette raison qu’il est plus facile de rencontrer de jeunes animaux albinos; il est peu probable qu’ils atteignent l’âge adulte. L’espoir est que la minuscule et très gentille protagoniste de cette histoire puisse s’en sortir, même si elle vit dans un environnement plein de prédateurs habiles.

En octobre 2020, le service forestier indien a annoncé la découverte d’une autre tortue ailée indienne, de taille nettement plus grande (atteignant au plus 37 centimètres de long). Il y a donc espoir que la tortue puisse se sauver et continuer sa vie dans l’étang de Sirinepally. Les détails de sa découverte ont été décrits dans l’article « An albinos Indian Flap-shelled Turtle, Lissemys punctata (Bonnaterre 1789), from Telangana, India » publié dans la revue scientifique spécialisée Reptiles & Amphibians.