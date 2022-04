Jack Dorsey regrette d’avoir aidé à créer un Internet centralisé

Vue d’ensemble : les plates-formes de réseautage social comme Twitter et Facebook ont ​​remodelé la façon dont l’information est présentée et découverte sur Internet. Bien sûr, tout le monde n’est pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées – même ceux qui ont joué un rôle central dans la façon dont nous en sommes arrivés là.

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, dans un tweet récent, a rappelé les jours de gloire de l’Internet antérieur, décrivant des plates-formes comme Usenet, IRC, le Web et même le courrier électronique (avec PGP) comme étant incroyables. « La centralisation de la découverte et de l’identité dans les entreprises a vraiment endommagé Internet », a ajouté Dorsey.

Il a même admis qu’il était en partie responsable et le regrette.

Dorsey a cofondé Twitter en 2006 et en est devenu le premier PDG, alors que Myspace approchait de son pic de popularité et que Facebook se préparait à le dépasser. Il a quitté le poste en 2008, mais est revenu pour un deuxième mandat en 2015 avant de démissionner à nouveau en 2021.

L’aveu de regret de Dorsey est atypique, mais comme il n’est plus impliqué dans Twitter, il est libre de s’exprimer ouvertement.

Des arguments peuvent être avancés des deux côtés de l’allée quant à savoir quelle version d’Internet – passée ou présente – est la « meilleure ». Les partisans de l’Internet des débuts souligneront sa nature décentralisée et le sens de l’émerveillement qu’il présentait. Parfois, j’avais vraiment l’impression que tout était possible.

L’Internet d’aujourd’hui a imprégné presque toutes les facettes de la société moderne. C’est beaucoup plus accessible et capable que l’Internet d’antan, et des années-lumière plus rapide. Cette gratification instantanée et permanente a eu des conséquences inattendues (des problèmes de confidentialité, par exemple), mais a également amélioré la qualité de vie de plusieurs millions de personnes.

Crédit d’image Alexander Chatov