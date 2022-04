Le développeur de World of Tanks quitte la Russie et la Biélorussie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le développeur biélorusse de World of Tanks, Wargaming, a annoncé qu’il se retirait de la Russie et de la Biélorussie suite à l’invasion de l’Ukraine. La société affirme qu’elle a mené un examen stratégique des opérations commerciales dans le monde au cours des dernières semaines et a décidé qu’elle ne possédera ni n’exploitera plus d’entreprises dans l’un ou l’autre pays.

Wargaming a écrit dans un article sur LinkedIn qu’il avait transféré son activité de jeux en direct en Russie et en Biélorussie à la direction locale de Lesta Studio, basée à Saint-Pétersbourg, qui n’est plus affiliée à la société. Wargaming a souligné qu’il ne profitera pas de cette décision, mais s’attend plutôt à subir des pertes substantielles à la suite de la décision.

Pendant la période de transition, les produits vivants resteront disponibles en Russie et en Biélorussie et seront exploités par le nouveau propriétaire. Wargaming a ajouté que la société était également en train de fermer son studio à Minsk, en Biélorussie.

« Les responsables des produits et services rencontreront leurs équipes sous peu pour discuter de l’impact de cette décision sur chaque département », a écrit la société dans le communiqué de presse.

Bien que Wargaming ne mentionne pas la raison de sa décision, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions imposées à elle et à la Biélorussie auront sans aucun doute conduit à cette décision.

Le Russe Victor Kislyi a fondé Wargaming à Minsk, la capitale biélorusse, mais a déménagé son siège social à Chypre en 2011. Il compte plus de 19 bureaux dans le monde, notamment en Australie, à Paris, à Chicago, à Berlin et en Angleterre.

Il y a quelques semaines, le directeur créatif de World of Tanks, Sergey Burkatovskiy, a déclaré publiquement son soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Wargaming, qui emploie des centaines de développeurs dans la capitale ukrainienne de Kiev, a déclaré que la déclaration était sa propre opinion et qu’elle ne coïncidait catégoriquement pas avec la position du studio. Burkatovskiy a été licencié de l’entreprise.