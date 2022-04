Vous avez perdu votre autocollant Intel Inside ? Obtenez-en un nouveau gratuitement

PSA : Intel exécute un programme pour envoyer des autocollants Intel Inside à toute personne n’ayant pas de processeur Intel. Donc, si vous avez une place libre sur votre étui ou votre ordinateur portable pour un petit autocollant holographique brillant et que vous en souhaitez un, pourquoi ne pas demander ?

Intel a longtemps exécuté ce programme dans le cadre du programme Intel Inside, mais il est maintenant au premier plan du fandom d’Intel après qu’un Redditor ait cherché à le tester. Son processeur n’était pas accompagné d’autocollant car il était d’occasion, mais heureusement, Intel s’est contenté de lui en envoyer un.

Selon le formulaire de demande de remplacement d’étiquette de processeur Intel – oui, il existe un formulaire et une page de destination dédiés – vous n’avez besoin que d’une facture ou d’un reçu comme preuve d’achat. À défaut, une capture d’écran de l’ID du processeur dans l’utilitaire de support système Intel suffira également.

Intel vous enverra l’autocollant approprié, que ce soit Core i7, Pentium, Xeon ou quoi que ce soit d’autre, en quelques jours, selon Redditors. Si vous vivez en dehors des États-Unis, il peut y avoir un tarif d’importation d’environ un dollar.

La plupart des fabricants de puces ont des autocollants d’une sorte ou d’une autre, mais le programme Intel Inside est l’original. Il a été lancé en 1991 et a été l’une des premières tentatives d’un fabricant de matériel pour se faire connaître auprès du grand public. À l’époque, les analystes pensaient que les gens ne s’intéressaient pas à ce qu’il y avait à l’intérieur de leurs ordinateurs.

Mais les dirigeants d’Intel ont adoré et ont donné au programme un budget de 250 millions de dollars à répartir entre les propres publicités d’Intel et les accords avec les OEM pour ajouter la marque Intel Inside à leur marketing. En 1992, plus de 500 équipementiers avaient rejoint le programme.

Et le reste est de l’histoire. Intel aurait réduit le programme au cours des cinq dernières années – mais pas publiquement, il est donc difficile d’évaluer dans quelle mesure – mais vous pouvez toujours trouver leurs autocollants sur toutes sortes de choses.