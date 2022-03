Quel est l’empoisonnement électromagnétique qui a pu affecter Abramovich et les négociateurs ukrainiens

L’oligarque russe Roman Abramovich et deux négociateurs ukrainiens pourraient avoir été empoisonnés par des radiations électromagnétiques. Voici ce que c’est.

L’oligarque russe Roman Abramovich et deux médiateurs ukrainiens – dont le député Rustem Umerov – auraient été empoisonnés pour leur rôle dans les difficiles négociations entre Moscou et Kiev, en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il n’y a pour le moment aucune certitude sur ce qui a pu se passer, entre le gouvernement ukrainien qui parle de « spéculations », les renseignements américains qui évoquent des « facteurs environnementaux » et des sources proches du porte-parole de l’ancien patron de Chelsea qui confirment au contraire l' »empoisonnement ». Selon ce qui a été indiqué par le Wall Street Journal et l’agence d’enquête Bellingcat, les trois se seraient sentis mal au début du mois de mars, dans les premières étapes des pourparlers entre les deux pays en conflit. Abramovich aurait été choisi comme médiateur par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avec l’approbation du Kremlin. Les principaux suspects de l’empoisonnement seraient de présumés « faucons/extrémistes russes » qui avaient pour but de faire échouer les négociations susmentionnées, mais pas de tuer les cibles. Les doses utilisées, en effet, n’étaient pas suffisantes à cet effet ; ils n’ont probablement servi qu’à les effrayer et à les faire abandonner. Mais avec quel agent ont-ils été attaqués ?

Les symptômes ressentis à Kiev par Abramovich, Umerov et le deuxième médiateur ukrainien (dont le nom n’a pas été divulgué) étaient une inflammation des yeux et de la peau et une douleur oculaire lancinante, comme l’a rapporté Bellingcat dans une série de « gazouillis » sur Twitter. Abramovich aurait confirmé qu’il avait eu les yeux rouges, des déchirures douloureuses et abondantes et une desquamation de l’épiderme, à la fois du visage et des mains. Au cours de la première nuit après l’empoisonnement, les manifestations s’apaiseront et toutes les personnes concernées participeront alors régulièrement aux négociations. Tout le monde buvait du chocolat et de l’eau avant de ressentir des symptômes. Un quatrième négociateur, qui aurait consommé les mêmes choses, n’aurait pas développé de conséquences. À la lumière de ces précisions, certains experts ont avancé l’hypothèse que l’empoisonnement éventuel s’est produit par le biais de rayonnements électromagnétiques, d’agents chimiques ou biologiques de nature non confirmée. En ce qui concerne la première hypothèse, un mécanisme basé sur le rayonnement radiofréquence pulsé / micro-onde électromagnétique (RF / MW) aurait pu être utilisé, similaire à celui des étranges attaques acoustiques contre les diplomates américains dans les ambassades de Cuba et de Pékin, bien que les résultats symptomatologiques soient différent.

Les rayonnements électromagnétiques non ionisants (dont auraient été atteints les trois négociateurs) diffèrent des rayonnements ionisants, car ils n’ont pas l’énergie suffisante « pour modifier les composants de la matière et des êtres vivants (atomes, molécules) », comme le précise le l’ARPA Vénétie. Ioniser signifie que cette énergie a la capacité de retirer un électron d’un atome, un processus par lequel les mutations génétiques et le cancer peuvent être déterminés. Les rayonnements électromagnétiques ne causent pas de dommages à l’ADN comme le font les rayonnements émis par les radionucléides tels que les isotopes du césium, du plutonium, du polonium, etc., tous éléments couramment associés au risque radiologique. Nous vivons constamment immergés dans des champs électromagnétiques – même l’ordinateur ou le smartphone que vous utilisez pour lire l’article en émettent, tout comme la Terre – et leurs effets sur la santé font depuis longtemps l’objet de débats dans la communauté scientifique. Les champs sont généralement considérés comme inoffensifs, mais des ondes concentrées de rayonnement électromagnétique pourraient être utilisées comme armes. Dans un article de l’Université de Californie à San Diego – Santé, il est souligné que les symptômes développés par les diplomates américains frappés dans les ambassades sont compatibles avec les effets des rayonnements radiofréquences pulsés / micro-ondes électromagnétiques (RF / MW). Les personnes touchées ont développé des problèmes de sommeil, des maux de tête, des troubles cognitifs et des symptômes auditifs particuliers tels que des bourdonnements, des acouphènes et une perte auditive. Le professeur Beatrice Golomb, professeur de médecine à l’Université de Californie, a précisé que les symptômes des diplomates étaient similaires à ceux des personnes touchées par les rayonnements électromagnétiques au Japon. Ils auraient développé un soi-disant syndrome d’électrohypersensibilité (EHS) en raison d’une exposition inhabituelle aux rayonnements radiofréquences.

Cependant, les effets des rayonnements électromagnétiques restent largement débattus et, comme le précise un article de l’Agence australienne de sûreté et de protection nucléaires (ARPANSA), l’EHS « n’a pas de critères de diagnostic clairs et la science n’a jusqu’à présent fourni aucune preuve que l’exposition aux champs électromagnétiques est la causer « . Cependant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les champs électromagnétiques non ionisants dans la gamme des radiofréquences dans le groupe 2B, comme potentiellement cancérigènes pour l’homme. L’étude sur les effets possibles de l’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences sur le système nerveux central a révélé des maux de tête, des tremblements, des étourdissements, une perte de mémoire, une perte de concentration et des troubles du sommeil comme symptômes potentiels d’une exposition électromagnétique intense. Il existe des différences significatives entre ces symptômes et ceux constatés chez les trois négociateurs, de sorte que tous les experts ne sont pas d’accord avec la théorie d’une telle attaque.

Bellingcat elle-même a souligné que l’irradiation par micro-ondes est une alternative « moins probable » à l’empoisonnement des trois négociateurs. L’agence précise dans un Tweet que selon deux experts et un médecin, les symptômes détectés étaient plus cohérents avec l’action d’un agent chimique. Parmi ceux mentionnés figurent des variantes de la porphyrine, des organophosphates et des substances bicycliques. Cependant, il ne s’agit là que d’hypothèses, puisqu’il n’a pas été possible d’enquêter avec un équipement adéquat sur les lieux où se serait produit l’empoisonnement. Ce qui est certain, c’est que la dose et le type de toxine utilisés « étaient probablement insuffisants pour causer des dommages mortels, et visaient très probablement à effrayer les victimes au lieu de causer des dommages permanents », comme l’a rapporté l’agence d’enquête.

Cette histoire rappelle en partie l’attentat contre l’ancien officier du KGB Alexander Litvinenko, tué à Londres en 2006 avec une dose mortelle de polonium-210, ainsi que l’empoisonnement du chef de l’opposition russe Alexei Navalny (abattu avec un projectile presque mortel du l’agent neurotoxique Novichok caché dans son slip) et la tentative de meurtre en 2018 de l’ancien espion russe Sergei Skripal, également empoisonné au Novichok. Dans tous ces cas, la main d’agents secrets russes aurait été derrière tout cela.