Lancement d’Intel Core i9-12900KS le 5 avril ; Maingear annonce l’emballage des PC "le processeur de bureau le plus rapide au monde"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a confirmé que sa nouvelle puce phare Alder Lake, le Core i9-12900KS, sera officiellement lancée le 5 avril, et les fabricants d’ordinateurs de boutique annoncent déjà son intégration dans leurs systèmes. Maingear ajoutera le processeur à trois de ses PC, offrant aux passionnés des options prédéfinies très attrayantes.

Intel écrit que le Core i9-12900KS, qu’il qualifie de processeur de bureau le plus rapide au monde, sera disponible le 5 avril au prix recommandé de 739 $. La société présentera la puce et parlera de ses fonctionnalités dans un livestream Talking Tech le même jour à partir de 12h PT / 15h HE. L’événement couvrira la construction de quatre PC avec des experts de l’industrie, donc cela pourrait être assez intéressant.

Le Core i9-12900KS partage de nombreuses similitudes avec le modèle standard Core i9-12900K, notamment les 16 cœurs composés de huit cœurs de performance et de huit cœurs efficaces, de 24 threads et de 30 Mo de mémoire cache L3. Mais la puissance de base de la puce déverrouillée est poussée de 125 W à 150 W, ce qui lui permet d’atteindre jusqu’à 5,5 GHz sur deux cœurs et une fréquence turbo de 5,2 GHz sur tous les cœurs.

Les scores antérieurs de Cinebench R23 plaçaient le Core i9-12900KS devant le Ryzen 9 5950X. Et bien qu’il ne soit que légèrement plus rapide que la variante K standard dans les résultats Geekbench 5 monocœur et multithread, ces chiffres devraient s’améliorer avec l’optimisation du BIOS.

Le prix de 739 $ du Core i9-12900KS, cependant, est un grand pas par rapport au PDSF de 599 $ du Core i9-12900K, et les détaillants pourraient le vendre encore plus, étant donné que Newegg a brièvement indiqué le CPU pour 799,99 $.

Peu de temps après l’annonce d’Intel, Maingear a révélé (via Tom’s Hardware) certains de ses systèmes qui embarqueront le Core i9-12900KS. Il y a le Vybe à mi-tour, la pré-construction la moins chère de la société, qui comprend des options de refroidissement par air, liquide AIO et boucle personnalisée aux côtés d’un RTX 3050. Il commence à 1 599 $ sans la nouvelle puce, alors attendez-vous à payer au moins 2 339 $.

Les fans de Razer vont probablement adorer l’édition R1 Razer. Il est recouvert du logo distinctif du géant du jeu et de la couleur verte traditionnelle. Il y a beaucoup de RVB et le modèle de base a un RTX 3060 Ti mais pas d’option de boucle personnalisée. Il commence à 1 699 $ sans le 12900KS, ce qui signifie qu’il sera probablement d’environ 2 440 $.

Enfin, il y a le bureau Rush. Il utilise un châssis Lian Li O11 Dynamic XL E-ATX Full Tower recouvert de verre trempé, et vous pouvez ajouter encore plus de ventilateurs si vous le souhaitez. Les trois options de refroidissement sont disponibles – la boucle personnalisée est livrée avec une énorme plaque de distribution à l’avant. Cela commence à 2 299 $ avec un RTX 3050 mais sans le nouveau processeur d’Intel, alors attendez-vous à payer au moins 3 000 $ pour le privilège de posséder l’un de ces monstres.