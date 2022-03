Un jeune de 16 ans était le chef d’un groupe de hackers qui a piraté Samsung, Microsoft et d’autres

L’un des pirates ayant fait l’objet d’une enquête pour plusieurs attaques contre certaines grandes entreprises technologiques n’a que 16 ans et serait à la tête du groupe Lapsus $.

Le groupe de hackers s’appelle Lapsus $, alors qu’il se fait appeler « White » et « Breachbase ». Il est à la tête de l’équipe, mais il est très jeune : il n’a que 16 ans. Pourtant, son cybergang a réussi à percer Nvidia, Samsung, Microsoft, Ubisoft, Okta et même Microsoft. Comme le rapporte Bloomberg, les chercheurs qui suivaient l’affaire ont identifié chez le jeune de 16 ans la figure du chef du groupe, qui ces derniers jours a été arrêté avec six autres adolescents âgés de 16 à 21 ans. Le jeune hacker semble vivre près de l’université d’Oxford.

Ces derniers jours, Lapsus $ a beaucoup fait parler d’elle justement à cause des cyberattaques menées contre certaines des grandes entreprises américaines. Ce que révélait le jeune homme n’aurait toutefois pas été un faux pas franchi lors d’une de ces attaques, mais le résultat de clients mécontents. Le pirate a en effet acquis un site appelé Doxbin, un portail où les gens peuvent partager des informations personnelles d’autres utilisateurs. Selon des clients, cependant, le leader du Lapsus $ aurait été un mauvais administrateur, à tel point qu’il a laissé les rênes du site en faisant toutefois fuiter l’intégralité de la base de données sur Telegram. Les utilisateurs de Doxbin ont donc décidé de se venger en publiant ses informations personnelles et son adresse.

« Je n’ai jamais entendu parler de cette histoire jusqu’à récemment », a déclaré le père du garçon à la BBC. « Il n’a jamais parlé de piratage, mais il est très bon avec l’ordinateur et passe beaucoup de temps sur le PC. J’ai toujours pensé qu’il jouait à quelque chose. Nous allons l’aider à ne pas continuer à être à l’ordinateur. » Pendant ce temps, sept personnes liées au groupe ont été arrêtées par la police de Londres, qui les a ensuite relâchées mais sous enquête.