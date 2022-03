Les chercheurs de l’ACC le disent dans trois études différentes qui ont montré à la fois un risque plus faible de développer une maladie cardiaque, mais également des avantages pour la santé cardiaque.

Boire deux à trois tasses de café par jour est bon pour le cœur. Ceci est confirmé par trois études différentes qui seront présentées lors de la 71e session scientifique annuelle de l’American College of Cardiology (ACC) qui indiquent que la consommation de la boisson dans le cadre des schémas d’apport quotidien normaux est associée non seulement à un risque plus faible de développer maladies cardiaques, mais aussi des avantages pour la santé cardiaque. Ces relations ont été confirmées à la fois chez les personnes en bonne santé et celles souffrant de maladies cardiovasculaires, fournissant de nouvelles indications que la consommation de café est sans danger et peut réellement protéger le cœur.

« Parce que le café peut accélérer le rythme cardiaque, certaines personnes craignent que sa consommation ne déclenche ou n’aggrave certains problèmes cardiaques. – a déclaré le professeur Peter Kistler, responsable de la recherche sur l’arythmie à l’hôpital Alfred et au Baker Heart Institute de Melbourne, en Australie, et auteur principal des études. Cependant, nos données suggèrent que l’apport quotidien ne doit en aucun cas être découragé, mais plutôt inclus dans le cadre d’une alimentation saine pour les personnes avec et sans maladie cardiaque. Nous avons constaté que la consommation de café a un effet neutre, ce qui signifie qu’il ne fait aucun mal ou est associé à des bienfaits pour la santé cardiaque.« .

Kistler et son équipe ont utilisé les données de la BioBank du Royaume-Uni et ont examiné différents niveaux de consommation de café (d’une tasse à plus de six par jour) en relation avec les problèmes de rythme cardiaque (arythmies), les maladies cardiovasculaires et les décès chez les personnes avec et sans maladie cardiovasculaire. , notant que la consommation de deux à trois tasses de café par jour est associée à une réduction de 10 à 15 % du risque de développer une maladie coronarienne, une insuffisance cardiaque, des problèmes de rythme cardiaque ou un décès quelle qu’en soit la cause. Les chercheurs ont également constaté que le risque d’accident vasculaire cérébral ou de décès d’origine cardiaque est plus faible chez ceux qui consomment une tasse de café par jour.

Au lieu de cela, dans une deuxième étude, Kistler et ses collègues ont examiné un échantillon de 34 279 personnes atteintes d’une forme de maladie cardiovasculaire. Dans cette population, la consommation de deux ou trois tasses de café par jour était associée à un risque de décès inférieur à ceux qui ne buvaient pas de café, et la consommation de n’importe quelle quantité de café n’était pas associée à un risque plus élevé de problèmes de rythme cardiaque. , y compris la fibrillation auriculaire (AFib) ou le flutter auriculaire. « Souvent, par prudence, les médecins peuvent conseiller aux patients atteints de maladies cardiovasculaires ou d’arythmies connues d’arrêter de boire du café, par crainte que la consommation ne déclenche des rythmes cardiaques dangereux. – a ajouté Kistler -. Mais notre étude a montré que la consommation régulière de café est sans danger et pourrait faire partie d’une alimentation saine pour les personnes souffrant de maladies cardiaques.« .

Bien que deux ou trois tasses de café par jour semblent conférer le plus grand bénéfice, Kistler a souligné que cette indication n’implique pas que les gens devraient augmenter leur consommation, en particulier s’ils sont anxieux. Dans une troisième étude, notamment, les chercheurs ont évalué d’éventuelles différences par rapport à la consommation de différents types de café (instantané, moulu ou décaféiné), notant à nouveau un taux selon lequel deux à trois tasses par jour sont toujours associées à un risque moindre. d’arythmies, d’accidents vasculaires cérébraux et d’insuffisance cardiaque, quel que soit le type de café consommé.

Le risque de décès était également plus faible pour tous les types de café, bien que le café décaféiné n’ait montré aucun bénéfice contre l’arythmie incidente, tout en réduisant le risque de maladie cardiovasculaire, à l’exception de l’insuffisance cardiaque. Selon Kistler, les résultats suggèrent que « le café caféiné est préférable dans tous les domaines et il n’y a aucun avantage cardiovasculaire à choisir un café décaféiné« .