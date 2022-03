Lire des livres sur votre smartphone : téléphones, applications, trucs et astuces

En tant qu’aspirant minimaliste, je fais maintenant presque tout avec mon smartphone : prendre des photos, regarder des vidéos, travailler parfois et bien sûr lire des livres. Cela fonctionne étonnamment bien avec un smartphone et les bonnes applications. Le marché croissant des extraits, des livres audio et des résumés est également passionnant pour les lecteurs de smartphones. Voici quelques conseils utiles pour lire des livres sur votre smartphone.

lire des livres lequel téléphone intelligent?

Grâce aux bonnes applications, vous pouvez désormais lire des livres sur n’importe quel smartphone, mais bien sûr pas aussi bien sur tout le monde. Vous voulez la meilleure et la plus agréable image pour vos yeux. Cette garantie…

Un écran OLED avec des pixels auto-éclairants pour un contraste élevé et de vrais niveaux de noir. Ceci est particulièrement intéressant si vous souhaitez également lire le soir avant d’aller vous coucher. L’affichage peut alors être presque complètement assombri en mode sombre, tout en continuant à bien lire le texte.

Une autonomie décente qui permettra sûrement à votre smartphone de passer la journée. La lecture est un travail d’affichage actif et l’écran est l’un des plus gros consommateurs d’énergie d’un smartphone. Les écrans LTPO-OLED, qui réduisent le taux de rafraîchissement en fonction de l’application, contribuent également à économiser de l’énergie. Avec le mode sombre activé et une faible luminosité, vous pouvez également prolonger considérablement la durée d’exécution.

Une haute résolution avec une densité de pixels décente pour une image nette. Je recommande au moins 300 ppp et au moins Full HD (1920 x 1080px) ou FHD+. Même s’il s’agit principalement de texte, vos yeux ne devraient pas avoir à travailler trop dur pour créer une image nette.

Un grand écran : Beaucoup de gens veulent des smartphones compacts, mais les smartphones avec de grands écrans fonctionnent à leur plein potentiel, en particulier pour les vidéos et les livres électroniques. Le texte trouve plus d’espace, il est plus facile à lire et vous n’avez pas à tourner les pages aussi souvent.

Un écran OLED est le mieux adapté pour lire des livres sur le smartphone : comme ici dans le Samsung Galaxy A52, il n’a même pas besoin d’être trop cher.

Le mot magique est OLED

Les smartphones avec un écran OLED, une résolution et une autonomie correspondantes sont généralement un peu plus chers. Cependant, ceux-ci incluent presque exclusivement des appareils de la classe moyenne supérieure et supérieure, souvent aussi les versions Lite, i, SE ou Neo d’un produit phare avec un équipement légèrement réduit. Mais certains appareils de milieu de gamme tels que la série A de Samsung proposent généralement des écrans OLED à un prix raisonnable.

Le taux de rafraîchissement de l’affichage est moins important lors de la lecture de livres sur le smartphone. Parce que le texte, contrairement aux vidéos ou aux jeux, ne bouge pas, cela ne fait aucune différence significative en termes de convivialité pour les yeux que l’image se rafraîchisse à 120, 60 ou même juste 1 Hertz. Cependant, un taux de rafraîchissement adaptatif comme dans les écrans LTPO modernes peut prolonger la durée de vie de la batterie. Les affichages correspondants abaissent généralement très loin la fréquence des applications e-book : 10 ou, si possible, 1 Hertz.

L’effet des filtres bleus est maintenant également controversé. Selon les dernières études, ils n’ont pas l’effet recherché de soulager l’œil avant d’aller se coucher avec une lumière jaunâtre. Il importe donc peu que vous activiez ou non le filtre bleu. Après tout, la plupart des smartphones actuels proposent un tel filtre, que vous pouvez activer ou désactiver à votre guise.

Un mode sombre, comme ici sur l’iPhone, apporte quelque chose la nuit. Il vous permet de lire plus confortablement sur votre smartphone. Graphiques : Apple

Les meilleures applications pour lire des livres sur votre smartphone

Il existe plusieurs types d’applications ebook sur smartphone. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est que vous obtenez des ebooks avec eux lire pouvez. Alors que certains ne peuvent ouvrir et afficher que des ebooks, d’autres vous permettent également d’acheter des ebooks et des livres audio individuellement ou dans le cadre d’un tarif forfaitaire.

Librairies et liseuses : Kindle, Apple Books, Google Play Books (fonctionne également sur iPhone), Tolino (et applications connectées telles que Thalia, Hugendubel, etc.), Aldiko Next, Kobo Books

Tarifs forfaitaires pour les livres électroniques : Skoobe, Bookly, Nextory, Audible (livres audio), Storytel (principalement des livres audio), Kinde Unlimited (via l’application Kindle), Readfy (livres gratuits)

Lecteurs d’ebook sans boutique : iReader (comprenant une bibliothèque de livres anglais gratuits et historiques), Yomu, eBoox, Book Track

Presque toutes ces applications ont en commun d’avoir de beaux modes de lecture. Vous pouvez personnaliser le lecteur selon vos préférences, comme choisir un fond sombre ou clair, changer la taille de la police, parfois même définir la police. Certains offrent également l’accès à une encyclopédie ou à un dictionnaire stocké afin que vous puissiez rechercher rapidement des termes techniques ou des mots anglais.

Applications de lecture iReader et Alkido Next en mode de lecture en mode sombre

Les lecteurs de livres électroniques sans magasin ont généralement déjà une petite bibliothèque de livres gratuits, tels que des classiques comme « Moby Dick » ou « The Great Gatsby ». Ces applications prennent en charge une variété de formats de livres électroniques tels que epub, fb2, mais aussi simplement pdf, docx, mobi, prc ou txt.

Aucun achat d’ebook sur iPhone

Directement sur l’iPhone, vous ne pouvez (sans aucune astuce) acheter des livres que via Apple Books. D’autres applications avec une boutique connectée vous permettent uniquement de lire les livres que vous avez déjà achetés via le cloud sur votre smartphone. Apple exige également une part de revenus de 30% pour les achats de livres via des applications tierces sur l’iPhone, que les fournisseurs ne sont pas disposés à payer. Vous pouvez souvent contourner ce blocage en vous connectant à votre compte respectif avec votre navigateur mobile (ou sur un PC) et en y achetant le livre.

Un achat depuis l’application iPhone Alkido Next n’est pas possible. Apple est en désaccord avec les fournisseurs de livres électroniques en raison de la taxe de 30 %.

Sur Android, les achats de livres électroniques sont désormais possibles dans de nombreuses applications.

En tant qu’utilisateur d’iPhone, je l’admets : je suis terriblement paresseux et je prends le chemin le plus simple : j’achète généralement des livres électroniques directement sur Apple Books ou tout au plus sur Kindle après les avoir achetés sur mon ordinateur dans la boutique Kindle. Si vous n’avez pas encore choisi une application spécifique, donnez une chance aux autres !

Mais même si vous ne pouvez pas acheter de livres dans les applications iPhone avec une boutique connectée, vous pouvez très souvent télécharger des extraits de lecture ou des extraits audio. Plus à ce sujet dans le chapitre suivant.

Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit Apple Books ou Kindle. Google Books, Kobo Books et d’autres offrent également d’excellents lecteurs et de nombreux choix.

Échantillons audio, extraits, résumés, clignotements & Co.

Lisez-vous encore des livres entiers ? Vous êtes tellement passé!

Petite blague, mais vous pourriez avoir l’impression si vous parcourez l’immensité des applications de livres électroniques et des représentants similaires. Au lieu d’acheter immédiatement un livre entier ou un livre audio et de le lire ensuite, vous avez maintenant des alternatives qui peuvent vous faire gagner du temps ou au moins servir d’apéritif :

Exemples de lecture (extraits, aperçus) : Permettent de regarder à l’intérieur du livre, de lire les premiers chapitres et – très utile pour les livres spécialisés – d’étudier la table des matières pour voir si le livre répond à vos questions. Vous pouvez généralement trouver des liens vers des extraits sur la page du catalogue du livre dans la boutique.

Échantillons audio : analogues à l’échantillon de lecture, les livres audio proposent également des extraits d’une minute de votre livre audio désigné. Avec leur aide, vous pouvez écouter à l’avance pour voir si vous aimez le style et la voix du lecteur.

Vous pouvez souvent lire un extrait audio – comme ici sur Google Livres pour iPhone – même si vous ne pouvez pas acheter le livre dans l’application.

Résumés/résumés : sont très courants, en particulier pour les manuels d’anglais. Les auteurs résument ici brièvement les points les plus importants d’un manuel afin que vous n’ayez pas à lire tout le livre et ainsi gagner du temps. Ces résumés sont disponibles en texte ou en audio, il y en a souvent plusieurs pour un même livre et ils coûtent quelques euros jusqu’à la moitié du prix du livre réel.

Vous n’avez plus besoin de lire des livres entiers : des résumés et des résumés résument le contenu pour vous.

Aperçu du résumé : C’est là que ça devient méta, car ces résumés ont souvent un aperçu sous la forme d’un – très court – extrait audio ou de lecture.

Blinkist & Co. : Abonnements mensuels pour les résumés

Blinks, Scribds and Co : des fournisseurs tels que Blinkist ou getAbstract ont regroupé des abonnements entiers à partir de résumés. Pour un prix mensuel forfaitaire, vous avez accès à la plupart des centaines ou des milliers de résumés de livres sous forme de texte ou audio, principalement de livres spécialisés. Les fournisseurs annoncent qu’ils peuvent vous donner le contenu d’un manuel entier en 15 à 20 minutes. Vous pouvez accéder à ces forfaits via les applications respectives des fournisseurs. Les autres représentants sont Instaread et Shortform (en anglais uniquement). Scribd, qui est également en anglais, offre un accès à des livres entiers en plus des résumés dans le cadre de son abonnement.

Intéressant pour les amateurs de résumés de livres audio : des applications comme Blinkist vous permettent même généralement de régler la vitesse de lecture. Donc, si vous voulez gagner encore plus de temps, passez à 1,25x ou 1,5x la vitesse.

Des applications comme Scribd et Blinkist proposent des abonnements mensuels à des résumés de manuels.

Je trouve les formes courtes particulièrement intéressantes pour les livres spécialisés. Si un auteur a une bonne idée, comme « Vegan is nonsense » ou « You can do all day’s work in 10 minutes », alors un synopsis détaillé suffira. Mais pour les romans qui ont aussi beaucoup à voir avec le style, je ne pouvais pas imaginer de tels résumés ou clignotements.

Conclusion : lire des livres sur le smartphone

Ce n’est pas censé être une brochure contre les lecteurs de livres électroniques. Les appareils de ce type, comme le Tolino Shine ou la série Kindle d’Amazon, offrent quelques autres avantages, comme un format pratique, un écran antireflet ou une autonomie de plusieurs semaines.

Mais si vous n’avez pas la petite monnaie pour un lecteur de livre électronique ou si vous ne voulez tout simplement pas d’autre appareil, alors vous pouvez aussi très bien lire des livres sur un smartphone. J’espère que mon message a pu vous donner quelques conseils intéressants.

