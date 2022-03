Nvidia fabriquerait des cartes de référence de 600 W pour le RTX 4090

Moulin à rumeurs : Selon des sources de l’industrie, Nvidia a partagé ses cartes de référence pour les GPU phares de la série RTX 4000, qui pourraient être appelés RTX 4080, 4080 Ti, 4090 ou 4090 Ti, avec ses partenaires OEM. Il n’a pas encore livré les GPU eux-mêmes, mais les cartes sont conçues pour consommer 600 W de puissance.

Plusieurs fuites avec de bons antécédents ont récemment déclaré que elles ou ils attendre le RTX 4080 ou 4090 pour avoir un TBP de 600 W (puissance totale de la carte). Un modèle haut de gamme, soit le RTX 4090 Ti ou une carte en édition spéciale, pourrait consommer plus de 800 W. Mais ils ont également joint plusieurs clauses de non-responsabilité à ces chiffres, notant qu’il est trop tôt pour que les détails exacts aient été finalisés.

Igor’s Lab rapporte que Nvidia a demandé aux OEM de tester les cartes de référence utilisées pour les aider à concevoir leurs PCB et leurs refroidisseurs à 600 W. Tous les 4080 ou 4090 ne consommeront pas nécessairement 600 W hors de la boîte, mais au moins certains seront turbo ou overclockés dans cette tranche de puissance.

Igor’s Lab a reçu une photo d’une carte de référence d’un OEM chinois et a confirmé son authenticité avec deux autres sources (ci-dessus). Une caractéristique remarquable était les douze emplacements pour les modules de mémoire, ce qui indique que le GPU aura 12 Go ou 24 Go de mémoire GDDR6X, très probablement ce dernier.

Il disposait également d’un impressionnant 24 convertisseurs de tension, contre 20 sur le PCB Founder’s Edition RTX 3090 (partagé entre le GPU et la mémoire). Il utilisait les contrôleurs UP9512 d’UPI Semi capables de huit phases, donc trois contrôleurs par phase.

Tous ces convertisseurs et modules sont alimentés par un connecteur 12VHPWR, également connu sous le nom de prise d’alimentation PCIe 5.0, qui peut fournir 600W à lui seul. Igor’s Lab note que les OEM conçoivent des PCB qui utilisent la totalité des 600 W, mais, comme mentionné, il s’agit d’un plafond, pas d’une moyenne. Chaque connecteur 12VHPWR sera livré avec un adaptateur avec quatre fiches Molex 6+2 broches, même si la plupart des alimentations ne sont pas livrées avec autant de câbles.

Les initiés s’attendent à ce que Nvidia réutilise le refroidisseur d’air à trois emplacements du 3090 pour les 4080 et 4090. Pendant ce temps, les fabricants prépareraient des refroidisseurs d’air à 3,5 emplacements et envisageraient des solutions refroidies à l’eau similaires à celles utilisées par AMD pour le RX 6900 XT LC.

Dans une première potentielle, les 3090 Ti et 4080 sont prétendument compatibles avec les broches, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser les mêmes conceptions de PCB. Igor’s Lab spécule que les OEM pourraient utiliser le 3090 Ti pour tester leurs refroidisseurs 4080 et leurs PCB. Ainsi, le 3090 Ti et le 4080 pourraient partager des pièces.

À tout le moins, le 3090 Ti est le test du connecteur 12VHPWR. Les rumeurs indiquent que le 3090 Ti consommera 400-500W selon le modèle, une gamme qui semble folle par rapport à la série RTX 3000 mais apprivoisée par rapport aux chiffres supposés pour les RTX 4080 et 4090.

Crédit d’image: Thomas Foster