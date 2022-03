Les poissons colorés disparaissent des récifs coralliens et la faute n’en est qu’à nous

Des scientifiques australiens ont découvert que des poissons aux couleurs vives et aux couleurs vives disparaissent des récifs coralliens ravagés par le changement climatique.

Les récifs coralliens sont particulièrement menacés par les émissions de carbone et le changement climatique qui en résulte. L’acidification des océans (due à l’accumulation de CO2) et l’augmentation des températures de l’eau de mer ont en effet des conséquences dévastatrices sur ces magnifiques structures biologiques, déterminant le soi-disant « blanchiment » qui entraîne la mort des coraux. La Grande Barrière de Corail australienne, qui s’étend sur 2 300 kilomètres au large des côtes du Queensland, a perdu près de la moitié de ses coraux depuis les années 1990, en raison d’une succession de vagues de chaleur qui ont provoqué d’importants phénomènes de blanchissement. Ce n’est pas un hasard s’il risque de disparaître dans les prochaines décennies. Ces processus destructeurs catalysés par l’homme endommagent non seulement le récif, mais le privent également de sa faune la plus emblématique : les beaux poissons colorés.

Une équipe de recherche composée de trois scientifiques du Collège des sciences et de l’ingénierie de l’Université James Cook a déterminé que le déclin des récifs coralliens rend les poissons aux couleurs vives beaucoup plus rares. Les chercheurs, dirigés par le Dr Christopher R. Hemingson du Centre d’excellence ARC pour les études sur les récifs coralliens, ont souligné dans le résumé de l’étude que la coloration des organismes est souvent liée à l’environnement dans lequel ils vivent – il suffit de penser à l’ours polaire complètement blanc. – cependant, les poissons des récifs coralliens ont des couleurs très vives et non cryptiques, ce qui en fait l’une des principales attractions de cet habitat spectaculaire. Les chercheurs pensent que l’extrême variété de couleurs peut être due au fait que les récifs coralliens ont tellement de crevasses à cacher que les poissons n’ont pas besoin de coloration de camouflage. Mais si les coraux complexes meurent, s’effondrent et sont remplacés par du gazon et d’autres formations coralliennes plates et non ramifiées, comme dans les zones les plus durement touchées par le blanchissement, les poissons n’ont plus la possibilité de se cacher des prédateurs.

En comparant la biodiversité présente au cours des 30 dernières années dans les récifs coralliens entourant l’île d’Orpheus, située dans la partie centrale de la Grande Barrière de Corail australienne, les chercheurs ont découvert que la diversité des couleurs des poissons est directement influencée par la composition des coraux. « Les zones avec une couverture plus élevée de coraux structurellement complexes contenaient des espèces de poissons aux couleurs plus diverses et plus lumineuses », ont expliqué le Dr Hemingson et ses collègues. les chercheurs se sont rendus compte que cette perte de couleurs a commencé à se produire précisément en conjonction avec le premier événement majeur de blanchissement en 1998. Parmi les espèces de poissons qui ont été les plus réduites figurent la demoiselle citron et le gobie corail vert, avec des caractéristiques particulièrement vives et brillantes.

« Le fait d’avoir des endroits où se cacher des prédateurs a peut-être permis aux poissons de récif de développer des colorations uniques en raison de leur moindre recours au mimétisme pour éviter d’être mangés », a expliqué le Dr Hemingson dans un communiqué de presse. « Malheureusement, les types de coraux les mieux à même de survivre aux impacts immédiats du changement climatique sont peu susceptibles de fournir ces abris. Les communautés de poissons sur les futurs récifs coralliens pourraient très bien être une version plus opaque de leurs configurations précédentes, même si la couverture corallienne reste élevée », a commenté le scientifique. En termes simples, les récifs coralliens pourraient devenir beaucoup moins spectaculaires à l’avenir que nous ne les connaissons aujourd’hui. Les détails de la recherche « Les communautés de poissons sur les récifs coralliens deviennent-elles moins colorées ? ont été publiés dans la revue scientifique Global Change Biology.