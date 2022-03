Apple travaille peut-être sur un MacBook 15 pouces "Air"

Pourquoi c’est important : La famille MacBook pourrait voir l’introduction d’un appareil de 15 pouces qui ne sera ni un « Air » ni un « Pro », mais plutôt quelque chose entre les deux. Les initiés de l’industrie pensent que ce nouveau MacBook fera son apparition vers la fin de 2023, de sorte que les personnes qui aspirent à cet appareil mythique pourraient enfin en obtenir un l’année prochaine.

Le MacBook Air repensé d’Apple est toujours sur la bonne voie pour une sortie plus tard cette année, même s’il ne comportera pas de puce M2 ou d’écran Mini LED. Comme les derniers MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16, il ramènera le port de charge MagSafe bien-aimé et éventuellement une charge rapide avec lui.

Le moulin à rumeurs a longtemps fait allusion à l’existence d’un MacBook Air plus grand de 15 pouces en tant que projet interne qui aurait rencontré plusieurs obstacles au cours des dernières années. Plus tôt cette semaine, un rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC) a noté qu’Apple travaillait toujours sur ce concept, la plupart des signes pointant vers une fenêtre de sortie de 2023.

Analyste de renom Ming-Chi Kuo dit un MacBook 15 pouces est en effet en préparation, mais il ne portera peut-être pas le surnom « Air » comme le suggère DSCC dans son rapport. Jusqu’à présent, le plus grand obstacle technologique à la mise sur le marché de cet appareil est qu’Apple souhaite l’expédier avec le même adaptateur secteur de 30 watts que le MacBook Air.

Ross Young de DSCC a déclaré qu’Apple cherchait à augmenter la taille de l’écran du MacBook Air 2022 tout en réduisant les cadres pour obtenir la même empreinte globale. Young et Kuo conviennent tous les deux que le MacBook 15 pouces plus grand sortira de la couverture l’année prochaine, ce dernier réduisant la fenêtre de sortie au quatrième trimestre 2023.

Le MacBook 12 pouces a été abandonné en 2019, il est donc possible qu’Apple utilise le même nom pour ce nouvel appareil 15 pouces ou emprunte le surnom « Studio » au Mac Studio. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir comment il se positionnera par rapport au MacBook Air et au MacBook Pro, et si oui ou non le plus grand écran se traduira par un prix plus élevé.