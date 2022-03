RIP John Roach, qui a dirigé la charge de Tandy sur le marché des PC

La grande image : John Roach, une figure clé qui a aidé à populariser l’ordinateur personnel à la fin des années 70, est décédé cette semaine à l’âge de 83 ans. Roach a rejoint la Tandy Corporation en 1967 à une époque où elle se concentrait encore exclusivement sur la maroquinerie. Le nouveau venu avait déjà travaillé avec des mainframes à l’université des années auparavant et avait convaincu les dirigeants de Tandy d’offrir un ordinateur pré-assemblé aux masses via RadioShack, une entreprise en quasi-faillite qu’elle avait acquise quelques années plus tôt.

Le TRS-80 (abréviation de Tandy RadioShack) a fait ses débuts pour 599,95 $ dans les magasins RadioShack à travers le pays comme l’une des rares machines abordables et entièrement assemblées sur le marché.

L’ordinateur a été un succès et est arrivé au bon moment alors que Tandy était au milieu d’une baisse des ventes. En quelques années seulement, Tandy représentait 40 % du marché des petits ordinateurs. Roach est devenu président et chef de la direction après le décès de Charles D. Tandy et a occupé ce poste jusqu’à sa retraite en 1999.

Tandy en 2000 a changé son nom en RadioShack. Cela a surtout été une descente pour RadioShack depuis, remplie de procédures de faillite et de ventes aux enchères de souvenirs. La société a été récemment acquise par Retail Ecommerce Ventures (REV) en novembre 2020, qui prévoit de la transformer en une entreprise axée sur la crypto-monnaie.

Roach est décédé le 20 mars dans un hôpital de Fort Worth. Aucune cause de décès n’a été donnée. Il laisse dans le deuil son épouse, deux filles, six petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Crédit d’image Amy Peterson, TCU