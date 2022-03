L’incroyable histoire d’Elizabeth, la femme née avec deux vagins et deux utérus

La maladie rare, appelée didelph utérus, est une malformation congénitale qui provient d’anomalies des organes génitaux au cours de la période de la vie embryonnaire.

Elizabeth Amoaa, 37 ans, a reçu un diagnostic de deux vagins, deux cols et deux utérus en 2015 / Crédit : Elizabeth Amoaa

Il y a des histoires incroyables, souvent liées à des maladies rares et difficiles à diagnostiquer. C’est ainsi que cela s’est passé pour Elizabeth Amoaa, une Ghanéenne de 37 ans, née avec deux utérus, deux cols et deux canaux vaginaux, mais qui a traversé plus de deux décennies de souffrance avant de pouvoir nommer son problème. À l’âge de 10 ans, lorsqu’elle et sa famille ont déménagé en France, elle a commencé à avoir des douleurs abdominales de plus en plus fréquentes, dont elle souffrait déjà dans son enfance, et depuis, elle a commencé à entrer et à sortir des hôpitaux, sans bénéficier d’un diagnostic précis. Contrairement à beaucoup d’autres adolescentes ravies d’atteindre la puberté, la sienne a été une expérience très difficile, non pas parce que ses règles étaient irrégulières, mais parce qu’elles étaient extrêmement douloureuses et abondantes.

En 2003, Elizabeth a quitté la France pour le Royaume-Uni, mais ses visites à l’hôpital se sont poursuivies car elle ne se sentait pas bien la plupart du temps. Mais ce n’est qu’à l’âge de 32 ans qu’elle a enfin obtenu les réponses qu’elle cherchait depuis des années. Son vagin était en forme de Y, avec deux canaux vaginaux menant à deux cols et deux utérus.

« Mes règles étaient toujours très abondantes – a déclaré la femme aux médias britanniques -. Je me plaignais beaucoup de douleurs abdominales, mais quand ma mère m’a emmené à l’hôpital, les médecins ont continué à me prescrire des suppléments de fer et des multivitamines et ont dit que j’étais anémique.« .

Depuis lors, la femme a subi un total de six interventions chirurgicales en seulement trois ans, une grossesse avec accouchement prématuré et une fausse couche qui l’a presque tuée. « Ma grossesse n’était pas normale – Elizabeth a rappelé -. Les médecins ont soupçonné une grossesse extra-utérine, et quand j’y repense, je pense qu’ils regardaient le « mauvais » utérus, car ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi ils ne voyaient parfois pas le bébé. J’ai dû faire près de 15 échographies pendant ma grossesse« .

« Personne à l’époque n’avait découvert que j’avais un double utérus, donc c’était vraiment une période difficile. Et bien que ma fille soit née prématurée à 32 semaines, les médecins n’avaient toujours pas compris« .

Un indice important était qu’Elizabeth a continué à avoir ses règles pendant sa grossesse. « Les médecins avaient attribué les pertes à certains fibromes qui, selon eux, grandissaient avec le bébé. Ils ont continué à se concentrer sur les fibromes et à dire que j’avais une faible immunité, mais ils n’ont pas enquêté plus avant« . Ce n’est que plus tard qu’Elizabeth a découvert que sa fille avait survécu parce qu’elle était dans l’utérus sain plutôt que dans celui affecté par les fibromes. « Même si j’ai eu la chance d’avoir ma fille, je me sens très bouleversée et ennuyée parce que les médecins auraient dû faire des investigations appropriées.« .

Après la naissance du bébé, Elizabeth a continué à souffrir de fortes douleurs abdominales, que les médecins ont attribuées à la dépression. post-partum, pour lequel on lui a prescrit des antidépresseurs. C’est alors en 2015, lorsque la femme a rencontré son mari actuel et que le couple a temporairement déménagé en Allemagne pour le travail, que ses doutes ont trouvé une réponse. « C’est alors que les médecins m’ont diagnostiqué un double utérus et un double vagin. J’ai toujours su que quelque chose n’allait pas, alors recevoir ce diagnostic, après toutes ces années, a été un peu un soulagement.« .

Qu’est-ce que l’utérus didelfus

La condition, appelée utérus didelfus, est une malformation congénitale du système génital féminin qui provient d’anomalies dans la formation des organes génitaux pendant la période de la vie embryonnaire, lorsque le fœtus, qui deviendra à l’avenir un enfant, est encore en l’utérus. « Au premier mois de grossesse, l’utérus et le vagin du fœtus sont « doubles », car ils sont issus de structures embryonnaires appelées » canaux de Mueller « , deux structures anatomiques qui, descendant des reins vers la vulve, ont tendance à se rapprocher l’une de l’autre. pour ensuite se rejoindre, formant un vagin et une cavité utérine. Cependant, lorsque cette fusion ne se produit pas de manière régulière, des malformations apparaissent. « J’ai appris que cette maladie touche une femme sur 3 000 – Elizabeth a ajouté -. Et les médecins ont également découvert que j’avais une endométriose de stade 5, qui s’était propagée à la vessie, une condition qui me rend sensible à d’autres conditions gynécologiques, dont la survenue varie considérablement.« .

La femme, qui restait encore une fois provocante en novembre 2016, a subi un avortement silencieux qui a nécessité une intervention chirurgicale. « L’avortement a été un tournant et j’ai décidé de créer une fondation appelée Speciallady Awareness pour informer les femmes et les filles sur les conditions gynécologiques, l’hygiène menstruelle et la santé reproductive. Et j’ai réalisé qu’il y a une stigmatisation entourant l’utérus de didelphe en raison d’un manque de sensibilisation. J’ai également été victime d’intimidation sur les réseaux sociaux en raison de mon état« .

Actuellement, Elizabeth vit avec sa famille au Royaume-Uni, où elle travaille à temps partiel car son état ne lui permet pas d’accepter des emplois très exigeants. « Personnellement, j’ai survécu à une telle expérience traumatisante, mais d’autres femmes n’en seront peut-être pas capables. C’est pourquoi je veux les encourager à se faire contrôler et leur faire savoir qu’ils peuvent encore avoir une vie normale« .