La mise à jour d’Android 12L aurait affaibli l’haptique du Pixel 6 pour certains utilisateurs

Une patate chaude : la fonctionnalité Android 12L de Google est arrivée après avoir été retardée de plusieurs semaines. Outre quelques nouveaux ajouts exclusifs à Pixel et des améliorations globales du système d’exploitation, la mise à jour a apparemment réduit le retour haptique du téléphone à un point tel que certains utilisateurs ont commencé à manquer les notifications téléphoniques.

Plus de 70 problèmes ont été résolus par Google dans sa suppression de fonctionnalités Android de mars 2022. Les utilisateurs de Pixel 6/6 Pro ont également reçu des sous-titres en direct pour les appels et le mode Night Sight dans Snapchat. Pendant ce temps, les améliorations générales du système d’exploitation ont vu l’ajout de plusieurs ajustements d’interface utilisateur + convivialité, y compris une fonctionnalité de paires d’applications, des optimisations pour les tablettes et les pliables, et une expérience de sélection de widgets raffinée.

Google a également introduit l’haptique améliorée dans le cadre de cette mise à jour, permettant une rétroaction accrue lors de l’utilisation du tiroir de l’application Pixel Launcher, du défilement dans le menu de l’application Récents et de la suppression des applications. Cependant, il semble qu’en diffusant l’haptique sur plusieurs parties du système d’exploitation, Google ait par inadvertance tellement réduit les vibrations que certains utilisateurs ont commencé à manquer complètement leurs appels et leurs notifications.

Le problème, tel que rapporté par 9to5Google, a vu plusieurs utilisateurs de Pixel 6/6 Pro se rendre sur le forum officiel de Google et sur Reddit. Malgré le fait d’avoir tourné la vibration au maximum, un utilisateur a déclaré qu’il la ressentait à peine lors de la réception de notifications, tandis que d’autres ont remarqué que l’haptique de leur Pixel s’était affaiblie après la mise à jour.

Google n’a pas encore réagi à cette évolution, bien qu’un correctif puisse être attendu dans les jours ou les semaines à venir. Le déploiement du logiciel pour la gamme Pixel 6 a été un peu moins impressionnant que les téléphones eux-mêmes, mais étant donné la quantité absurde de fonctionnalités et la complexité sur Android (ou iOS), c’est devenu plus une norme pour les mises à jour à corriger. et casser des choses.