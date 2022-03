Qu’est-ce que la tique des bois et pourquoi sa morsure est également dangereuse pour l’homme

Connue sous le nom scientifique Ixodes ricinus, c’est une espèce largement répandue en Italie qui peut transmettre divers agents pathogènes, tels que le virus de l’encéphalite à tiques et la bactérie Borella burgdorferi qui cause la maladie de Lyme.

Ixodes ricinus, communément appelé la tique du bois / ECDC

Les tiques sont répandues dans le monde entier : environ 900 espèces sont connues, mais certaines sont aussi particulièrement dangereuses pour l’homme. Parmi ceux-ci, il y a une espèce commune également en Italie, appelée la tique des bois ou connue sous son nom scientifique Ixodes ricin, un type relativement petit de « tique dure », capable de survivre dans des conditions environnementales très différentes – est présent dans une vaste zone géographique qui s’étend du Portugal à la Russie et de l’Afrique du Nord à la Scandinavie. En Europe, indique le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), on le trouve principalement dans les bois et les forêts, mais peut aussi être présent dans différents habitats, caractérisés par un microclimat humide. Comme toutes les tiques aussi Ixodes ricin mord par nécessité, car il se nourrit de sang, il vit donc là où il y a des invités pour se nourrir, qui comprennent un large éventail d’animaux sauvages ou domestiques, tels que les mammifères (des cerfs aux chiens, en passant par les bovins, les sangliers, les écureuils et les petits rongeurs), oiseaux et reptiles, mais il peut aussi s’attaquer à l’homme.

Les risques de la piqûre de tique des bois

La piqûre de tique n’est pas dangereuse en soi, mais elle le devient lorsque la tique s’infecte et agit comme vecteur d’agents pathogènes responsables de maladies insidieuses et parfois graves. La tique des bois est parmi les plus dangereuses, car elle peut transmettre diverses bactéries et virus, comme le virus de l’encéphalite à tiques, également connu sous le nom de virus TBE (de l’anglais Encéphalite à tiques), qui provoque une maladie grave du système nerveux central pouvant entraîner la mort ou des lésions neurologiques permanentes, et la bactérie Borrelia burgdorferi responsable de la maladie de Lyme ou borréliose, une infection qui touche principalement la peau et les articulations mais peut aussi toucher le système nerveux et le cœur, avec des troubles plus ou moins graves. Alors que la tuberculose peut être prévenue avec le vaccin, la maladie de Lyme (ou la maladie) ne peut être traitée qu’avec des thérapies antibiotiques spécifiques, avec des taux de réussite qui varient selon le stade de la maladie. Cette infection est en effet particulièrement complexe, car son évolution se déroule en phases successives, provoquées par le « voyage » que la bactérie transmise par la tique effectue dans l’organisme.

Maladie de Lyme et autres infections

Comme l’explique le Dr Maurizio Ruscio, président du Groupe italien pour l’étude de la maladie de Lyme (GISML), le « voyage » de la bactérie Borrelia burgdorferi elle est imprévisible et la succession des stades de la maladie peut varier d’une personne à l’autre, compliquant la reconnaissance de la maladie de Lyme, surtout s’il n’y a aucun souvenir de la piqûre de tique.

Généralement, la première phase se développe 3 à 30 jours après la piqûre d’une tique infectée, au cours de laquelle la maladie est dans une phase précoce et localisée. « L’infection transmise par les tiques est limitée à la zone de la piqûre et peut se révéler par un rougissement de la peau (érythème migrant) qui a tendance à s’étendre lentement (quelques millimètres par jour) – indique l’expert -. Dans la deuxième phase (généralement 6 à 8 semaines après la piqûre de tique, ndlr) la maladie est encore à ses débuts, mais l’infection a commencé à se propager de la zone de la piqûre au reste du corps. Il peut atteindre n’importe quel organe interne, mais il affecte fréquemment la peau, le système nerveux, les articulations et le cœur. Dans la troisième phase (plus de 6 mois après la piqûre de tique, ndlr) la maladie a atteint la phase tardive, l’infection reste dans l’organisme et est capable d’endommager profondément et sévèrement notamment la peau, le système nerveux et les articulations. Dans toutes les phases, la maladie peut également impliquer les yeux, avec des symptômes qui se manifestent initialement par une rougeur oculaire (conjonctivite) impliquant ensuite toutes les autres parties de l’œil.« .

Une tique des bois, un arachnide de la famille des Ixodidae / Wikipedia

D’autres maladies pouvant être transmises par la piqûre de tique et, en particulier par Ixodes ricin, ce sont des anaplasmoses, causées par la bactérie Anaplasma phagocytophile, affectant les globules blancs, provoquant fièvre, frissons, courbatures, faiblesse, nausées et/ou vomissements, toux, maux de tête et malaises ; la babésiose, une infection causée par un tel protozoaire Babesiaet la tularémie, également connue sous le nom de fièvre du lapin ou fièvre du taon, une maladie grave causée par une bactérie hautement infectieuse (Francisella tularensis).

Comment éviter la piqûre de tique

Contre les tiques il faut anticiper et prendre quelques précautions simples mais efficaces. Il pointe notamment le Dr Ruscio sur le site morsodizecca.com, dans les zones rurales et urbaines, il est possible de contenir la présence de tiques avec des précautions simples et efficaces, telles que tondre régulièrement les jardins, enlever les feuilles sèches, tailler les arbres et les haies (enlever les résidus de taille), garder la base des plantes propres et éviter la tas de bois autour de la maison. « C’est aussi une bonne règle de contrôler constamment les animaux qui vivent à l’extérieur et de les soumettre périodiquement à des traitements anti-tiques spécifiques.» Ruscio précise qu’à ceux qui fréquentent les bois ou les zones de montagne riches en végétation spontanée, où la probabilité de propagation des tiques est élevée, il recommande également quelques comportements préventifs précis.

Avant de partir, il est conseillé de s’habiller avec des vêtements qui couvrent le plus possible le corps, en utilisant des pantalons longs, insérés à l’intérieur des chaussettes et des chemises à manches longues. Les vêtements de couleur claire sont préférables car ils vous permettent d’identifier facilement les tiques. Il est également conseillé de protéger les pieds avec des chaussures hautes aux chevilles ou des bottes, tandis que pour les enfants, il peut être utile d’utiliser un chapeau car, pour une question de taille, la tête est la partie la plus exposée aux piqûres ».

Lors d’une excursion, il est également recommandé de rester le plus possible sur les pistes et les sentiers battus, de toujours marcher au milieu de ces chemins et d’éviter le contact avec l’herbe, les buissons et les feuilles, préférant en cas de repos, les endroits peu végétalisés .et herbe basse. Au retour, il est important de : brosser les vêtements usés dans un endroit dégagé et vérifier le contenu du sac à dos et du matériel, afin de ne pas introduire de tiques dans la maison ; prendre un bain ou une douche pour éliminer les tiques non encore fixées sur la peau et inspecter soigneusement tout le corps, en portant une attention particulière aux zones « préférées » des tiques : bras, jambes, aine, nombril, aisselles, nuque et tête. Chez les enfants, vérifiez la tête, en particulier à la racine des cheveux et derrière les oreilles.

L’aide à la protection contre les tiques est également fournie par divers répulsifs, qui empêchent la possibilité de morsure, et peuvent être utilisés sur le corps ou sur les vêtements et l’équipement. « Les répulsifs à appliquer sur la peau doivent être utilisés occasionnellement, pour une exposition occasionnelle et de courte durée, en complément des mesures de protection individuelle, et sont toujours déconseillés pendant la grossesse, l’allaitement et les enfants de moins de 2 ans. – souligne Ruscio -. Il convient également de rappeler que les répulsifs peuvent être pulvérisés ou étalés sur une peau non couverte, tant qu’elle est saine, en évitant le contact avec les yeux et la bouche ; ils ne doivent pas être appliqués sur les mains des enfants, car il y a un risque élevé qu’ils touchent les zones sensibles du corps, et ne doivent pas être utilisés avec des crèmes solaires ou d’autres produits dermatologiques « .

Cependant, l’efficacité des huiles essentielles extraites de plantes (lavande, coco, etc.) qui s’évaporent rapidement (moins d’1 heure), peuvent être photosensibilisantes ou irritantes et ne garantissent pas un réel effet protecteur contre les tiques, n’est pas prouvée. D’autres répulsifs pouvant être utilisés sur les vêtements sont ceux contenant de la pyréthrine, une substance « cependant, sa tolérance en cas d’utilisation prolongée n’a pas été vérifiée – souligne l’expert -. Même s’il est utilisé exclusivement sur les vêtements, les chaussures, les couvertures et l’équipement, une partie (environ 0,5 %) est encore absorbée par la peau. Son utilisation va donc limité au strict nécessaire« .

Les périodes les plus risquées de l’année

Comme mentionné, Ixodes ricin il préfère un climat humide mais est sensible aux conditions climatiques, car il nécessite une humidité relative d’au moins 80%, des précipitations modérées ou abondantes et une végétation permettant au sol de rester humide pendant la journée.

Cependant, lorsque les hivers sont tempérés et les printemps chauds, les tiques commencent tôt à chercher des hôtes pour se nourrir, il y a donc des périodes de l’année où le risque d’être piqué par une tique est plus élevé et incluent le début du printemps jusqu’à la fin de l’automne. « Ce n’est qu’en période de grand froid ou de grande sécheresse que le risque de subir leur piqûre diminue, car les tiques se mettent dans une sorte d’hibernation, attendant les conditions environnementales propices à la consommation du repas (températures supérieures à 7-10°C et humidité autour de 90°C). %)« .

Que faire en cas de piqûre de tique

Les tiques ne volent pas et ne sautent pas, mais pour obtenir leur repas, elles se camouflent parmi l’herbe, les feuilles et les arbustes, attendant patiemment d’être touchées. Le simple contact leur suffit pour s’attacher à l’hôte (ou à ses vêtements) et chercher un lambeau de peau où ils pourront ancrer et implanter leurs pièces buccales à travers lesquelles ils commenceront lentement à se nourrir. Comme leur salive contient diverses substances anesthésiques et capables d’abaisser les défenses immunitaires, il est peu probable que l’hôte remarque qu’il a une tique sur la peau, la piqûre est donc généralement indolore et rarement ressentie.

Autrement dit, pour savoir si une tique nous a piqué, il faut la chercher, en inspectant attentivement tout le corps, notamment les zones où l’on transpire le plus (tête, aisselles, poignets, aine, nombril et tour de taille, creux des le genou – dans la racine des cheveux des enfants et la zone derrière les oreilles). Sa présence se remarque rarement par une légère rougeur, associée à des démangeaisons, dans la zone où elle est fixée, mais si vous découvrez que vous avez une tique sur votre peau, il faut la retirer au plus vite.

Le retrait rapide réduit le risque de contagion – explique le Dr Ruscio -. Pour l’enlever, vous devez suivre trois étapes simples : d’abord, protégez vos mains, éventuellement en portant des gants, puis utilisez l’un des extracteurs courants disponibles sur le marché et retirez la tique. Alternativement, vous pouvez utiliser une pince à épiler à pointe fine, saisir la tique le plus près possible de la peau et la détacher en tirant doucement, mais d’une main ferme, sans serrer son corps. Une fois retirée, la zone touchée doit être désinfectée ».

Une fois la tique retirée, la date de retrait doit être notée et une attention particulière doit être portée aux signes et symptômes qui se manifestent au cours des six semaines suivantes. « Les antibiotiques ne doivent pas être pris pendant cette période, car ils peuvent masquer les symptômes de l’infection et retarder un traitement plus efficace. – ajoute Ruscio -. Les tests sanguins ne sont pas non plus recommandés, car le système immunitaire réagit généralement lentement à une infection transmise par les tiques et les tests peuvent être faussement négatifs.« .

Si des symptômes tels qu’une rougeur au niveau de la zone de la piqûre apparaissent dans les jours et les semaines suivant le retrait de la tique, ou en cas de fièvre, de maux de tête, de faiblesse et de douleurs articulaires, il est nécessaire de consulter un médecin.