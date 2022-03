Parce qu’Elden Ring est le jeu vidéo du moment

La production de FromSoftware est connue dans l’industrie pour être « difficile », « punitive », « par des patrons impossibles ». Néanmoins, le dernier titre réalisé par Hidetaka Miyazaki, qui voit également la participation de George RR Martin, conquiert tout le monde.

Pluies de 10 de la part des critiques. 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Domaine total des ventes en Italie. Elden Ring domine le débat gaming depuis le 25 février, jour du lancement sur les principales plateformes. Et dire que le soi-disant souslike ils étaient une niche. Sans forcément remonter à Demon’s Souls de 2009 (dont le remake est sorti en 2020 sur PS5), la production FromSotftware est connue dans l’industrie pour être « difficile », « punitive », « avec des boss impossibles ». Néanmoins, le dernier titre réalisé par Hidetaka Miyazaki, qui voit également la participation de George RR Martin (auteur de A Song of Ice and Fire / Game of Thrones), semble pouvoir conquérir tout le monde et tout le monde.

Le crédit revient à l’Interrègne, le monde ouvert suggestif de la fantaisie sombre dans lequel l’épopée de nous Senzaluce prend vie. Dès que nous franchissons les portes, nous sommes ravis par l’horizon déchiqueté avec des points d’intérêt, qui se traduisent par des tours médiévales enveloppées de brouillard et de gigantesques arbres dorés. Tout ce que la vue voit – mais pas seulement – peut être atteint et cacher des secrets. Parfois agréable, comme une pièce d’équipement, parfois désagréable, comme l’embuscade d’un géant.

Mais c’est précisément le charme d’Elden Ring. Progrès, lent, raisonné, craintif dans un monde cruellement vivant et silencieux. Le jeu nécessite notre pleine implication. Notre concentration totale et notre dévouement. Parce que beaucoup de créatures qui peuplent l’Interrègne savent être brutales. Devenir aveugle contre n’importe quel ennemi confère l’écran emblématique « Vous êtes mort ». Cependant, une fois que l’ensemble mental requis par Miyazaki est adopté, Elden Ring garantit la libération d’endorphines. Pas seulement en termes de satisfaction après la défaite d’un patron : c’est la richesse du monde elle-même qui nous pousse à tout donner, car ce n’est qu’ainsi que nous comprenons son pouvoir d’attraction.

Une fois ce pacte avec le jeu accepté, les nombreux décès auxquels nous serons confrontés ne seront pas un motif de frustration, mais un avertissement pour nous inciter à donner le meilleur de nous-mêmes. Elle s’applique au style de combat, à affiner avec la pratique même si au début cela semble impossible ; s’applique au choix des équipements ; elle s’applique à la dépense des ressources ; s’applique à l’accomplissement des quêtes.

Une complexité presque aliénante, mais qui peu à peu pénètre et montre à quel point il est écrasant de parcourir les terres de l’Interrègne. Oui, dans Elden Ring, nous avons un cheval : Torrente. Une nouveauté pour la production FromSoftware, qui va parfaitement de pair avec la structure du monde ouvert susmentionnée. Cela peut sembler anodin, mais en réalité la monture a des effets concrets dans l’exploration et les affrontements, qu’elle atteigne un point caché parmi les ruines ou qu’elle lance la charge contre la puissante Sentinelle de l’Arbre. Pour encadrer le tout, un design soigné et détaillé des monstres et une musique symphonique prête à exploser au début de chaque combat.

La beauté est que tout cela ne peut être vécu seul. En effet, il est déconseillé de le faire, car dans Elden Ring le composant multijoueur joue un rôle central dans l’expérience de jeu. Pour comprendre, une fois qu’on a mis les pieds dans un donjon, il est facile d’être frappé par la myriade de messages laissés par les autres utilisateurs. La plupart du temps, ce sont des indices utiles, comme l’avertissement d’une embuscade à venir, mais d’autres fois, ils peuvent être des mensonges. Et lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, vous pouvez invoquer l’aide d’un ami, ainsi que lancer une invasion du jeu d’un autre joueur, pour ajouter une étincelle supplémentaire au défi.

Quant à George RR Martin, sa main est présente dans le scénario. Hormis l’intro aux magnifiques artworks, qui précise le propos de Senzaluce, Elden Ring ne recourt pas à une narration classique faite de cinématiques, de journaux intimes et de registres, mais s’appuie sur les dialogues de personnages énigmatiques qu’il est possible de croiser le long le chemin. Tout comme cela se produit dans chaque titre FromSoftware. Dans Elden Ring, il arrive parfois de nous parler par hasard, peut-être parce qu’ils sont apparus par hasard lors de notre repos dans les Lieux de Grâce.

Il est difficile de comprendre exactement à quoi ils se réfèrent, cependant, à mesure que la découverte se poursuit, il est possible de donner un sens aux histoires que nous venons de mentionner. Presque sans s’en rendre compte, on parvient alors à trouver un but à une fille qui se croit perdue, ou on se retrouve dans les bras d’une femme mystérieuse, réconfortée par la défaite. Quelques phrases, quelques gestes, mais Elden Ring parvient quand même à se faire comprendre, à faire comprendre que l’interaction avec lui est la clé pour pouvoir le comprendre. Le style de Martin est une autre note de qualité, donnant une plus grande caractérisation à la population de l’Interrègne.

Tout cela est ce qui rend Elden Ring « difficile » dans l’opinion commune. Mais peut-être est-il plus correct de dire « difficile ». Comme mentionné précédemment, il y a un pacte à signer au début, ce qui implique de l’attention, du temps et du dévouement. S’il est accepté, Elden Ring se révèle et nous submerge, s’il est rejeté, il nous dévore sans aucune pitié.