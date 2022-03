Configurer Alexa sur la Smart TV : Voici comment cela fonctionne sur votre téléviseur LG

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un haut-parleur Echo ou d’un lecteur de streaming Fire TV pour Alexa, car même une Smart TV (raisonnablement) à jour de LG est connectée à l’assistant vocal d’Amazon. Votre téléviseur doit simplement être connecté à Internet et à Alexa. Ce n’est pas compliqué. En revanche, il est plus exigeant si vous souhaitez piloter votre téléviseur avec un écho par exemple. Mais ça marche aussi.

Configurer Alexa sur le LG Smart TV

L’exigence de base pour Alexa sur votre Smart TV de LG est un téléviseur avec au moins la version WebOS 4.5 à partir de 2019. Vous pouvez savoir quelle version vous avez sous Paramètres -> Assistance -> Informations TV. Vous devriez également posséder la Magic Remote plus moderne avec le bouton Amazon Prime.

Si la télécommande Magic Remote de votre téléviseur est dotée d’un bouton Amazon Prime, votre téléviseur est prêt pour Alexa. (Photo : LG)

Si cela s’applique à votre téléviseur, vous pouvez commencer à le configurer :

Appuyez sur le bouton Amazon Prime de la Magic Remote pour installer le service de streaming. L’application est une condition préalable pour Alexa sur votre Smart TV. Démarrez Amazon Prime et connectez-vous avec votre compte Amazon. Appuyez sur le bouton Amazon Prime de la télécommande Magic et maintenez-le enfoncé et utilisez la télécommande pour sélectionner Commencer. Suivez les instructions et reconnectez-vous avec les détails de votre compte Amazon pour accéder à Alexa. Confirmez la connexion entre le téléviseur et Alexa pour terminer le couplage.

À partir de maintenant, vous pouvez donner des commandes à Alexa en maintenant enfoncé le bouton Prime de la télécommande – bien sûr uniquement lorsque le téléviseur est allumé. La LG Smart TV émet des réponses via les haut-parleurs internes ou via un système audio connecté.

Astuce : une application Alexa directement dans la sélection d’applications de votre Smart TV doit être préinstallée et prête à l’emploi. Sous « Paramètres », vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur (pour les commandes vocales) et régler d’autres options.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes, mettez à jour votre LG Smart TV.

Commandes Alexa pour Smart TV

Mais que pouvez-vous faire avec Alexa sur le LG Smart TV ? Pour commencer, il s’agit d’une expérience Alexa presque complète, ce qui signifie que vous pouvez écouter de la musique à partir d’Amazon Music ou contrôler votre maison intelligente connectée à Alexa. Par exemple, allumer et éteindre les lumières ou modifier la température des thermostats. Réglez une minuterie, consultez les prévisions météo ou mettez des choses sur une liste de courses – pas de problème. Bien sûr, les fonctions TV sont plus importantes pour votre téléviseur.

Vous disposez de toutes sortes d’options pour contrôler votre LG Smart TV avec Alexa. (Photo: Sven Wernicke)

Les commandes les plus importantes :

alexa,

… ouvrir [App-Name) (z.B. Mediatheken oder Netflix)

… schalte aufs Erste Programm um.

… gehe zu Kanal [Nummer].

…rechercher des films d’action (ou d’autres genres).

…éteins la télévision.

…passer au port HDMI [Nummer].

… augmenter le volume [Nummer) bzw. Lautstärke nach oben/unten.

…suche nach [Suche] sur Youtube.

…Montre moi [Filmname].

… avance et retour rapides (pour les médias en cours de lecture).

Conseil : Pour plus de recommandations, saisissez : « Alexa, demande de l’aide à LG ».

Connectez le haut-parleur intelligent à LG Smart TV

Alexa ne peut être activée sur votre LG Smart TV qu’en appuyant longuement sur le bouton Prime. Malheureusement, le fabricant n’offre pas la possibilité de réaffecter le bouton du microphone beaucoup plus grand et plus facile à atteindre pour votre propre assistant vocal. C’est un peu dommage.

Le LG Smart TV peut également être contrôlé avec un haut-parleur Echo. (Photo: Sven Wernicke)

Mais il existe une autre façon passionnante de contrôler votre téléviseur sans télécommande. Pour cela, vous avez besoin de n’importe quel haut-parleur Echo déjà installé dans votre appartement.

Le point central ici est ThinQ, le centre de contrôle de LG pour toutes les fonctions imaginables. Vous avez besoin de l’application iOS ou Android pour installer et configurer le jumelage d’un haut-parleur Echo avec le téléviseur. C’est comme ça que ça marche :

Lancez l’application ThinQ et appuyez sur l’icône plus pour rechercher votre Smart TV. Sélectionnez « Rechercher à proximité » ou optez pour le mode manuel. Configurez votre téléviseur dans l’application ThinQ et suivez les instructions. Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un compte ThinQ. complétez ceci Alexa devrait reconnaître automatiquement votre Smart TV dans l’application Alexa Accédez à l’application Alexa et installez la compétence ThinQ Basic. Activez la compétence et entrez vos informations d’identification de compte ThinQ et Amazon pour vous connecter.

Le téléviseur devrait maintenant pouvoir être contrôlé depuis votre haut-parleur Echo en utilisant les mêmes commandes que ci-dessus. De plus, bien sûr, il y a un « Alexa, allume le téléviseur », qui ne peut pas fonctionner avec la Magic Remote.

Important : rien de tout cela ne fonctionne sans la compétence ThinQ. (Capture d’écran)

Remarque : Pour les Smart TV plus anciennes avec WebOS 4.5, vous pouvez trouver les paramètres d’appairage directement sur le téléviseur sous Paramètres -> Connexion à votre téléviseur LG -> Lien vers des appareils avec commande vocale. Avec WebOS 5, en plus de l’application ThinQ, vous pouvez également vous connecter au téléviseur sous Home Dashboard -> Paramètres -> Smart Speaker Connection sur votre téléviseur LG. Cependant, c’est moins pratique.

Conseils pour plus de plaisir avec Alexa sur LG Smart TV

Il y a aussi quelques conseils pour la vie quotidienne :