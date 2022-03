Qu’est-ce que l’inositol, le supplément qui se dépeuple sur TikTok (à n’utiliser que si le médecin le dit)

Une vidéo virale de 4 millions de vues sur TikTok incite beaucoup à acheter de l’inositol pour perdre du poids. Pourquoi est-ce mal et quels sont les risques.

Les soi-disant influenceurs des plateformes sociales ont un fort impact sur les choix des abonnés, parfois même avec des risques potentiels pour la santé. En témoigne le cas de la « star » TikTok Aida Azizii, 25 ans originaire de Londres qui a annoncé sur son profil un complément alimentaire qui lui aurait permis de perdre des dizaines de kilos en quelques mois. Il l’a fait de la manière la plus efficace possible, c’est-à-dire en téléchargeant une vidéo avec le classique « avant et après » et en énumérant toute une série de régimes et de médicaments qui n’auraient pas fonctionné. Jusqu’à la rencontre avec le complément alimentaire précité, l’inositol, également connu sous les noms impropres de vitamine B7 et B8. Après la première vidéo, qui totalise plus de 4 millions de vues à l’heure où nous écrivons ces lignes, la jeune femme en a mis en ligne plusieurs autres qui lui ont valu encore plus d’éloges et de succès. Le résultat, tel que rapporté par le DailyMail, a été une ruée vers le supplément, qui s’est littéralement vendu comme des petits pains dans les pharmacies britanniques. Le problème s’est encore aggravé avec l’apparition des émulateurs Azizii, qui ont propulsé l’inositol au sommet des produits les plus recherchés sur le web. C’est pourquoi vous devez être très prudent avec ces suppléments, à prendre toujours et en tout cas sous la prescription et la recommandation de votre médecin.

Crédit : Aida Azizii / TikTok

Qu’est-ce que l’inositol

L’inositol est un composé chimique qui semble faire partie du complexe B et, bien qu’il soit appelé par certaines vitamines B7 ou B8, il s’agit en fait d’une pseudovitamine, un nutriment naturellement présent dans divers aliments mais qui est également synthétisé par notre organisme, comme spécifié par l’institut Humanitas. La principale différence est que, contrairement aux vraies vitamines, notre corps peut la synthétiser en quantité appropriée, même si elle ne peut pas être stockée (elle est soluble dans l’eau). L’Institut Humanitas précise que l’inositol « stimule la production de lécithine », une substance qui favorise le « nettoyage des parois internes des artères » et a la capacité de réduire le cholestérol dans le sang. Le composé régule également les dépôts de graisse dans le foie et a une action antidépressive et de soutien de la cognition. On le trouve dans des aliments comme les oranges, les citrons, les céréales, les noix, le jaune d’œuf, les bananes et le foie, explique l’institut lombard.

La recherche sur les effets de la supplémentation en inositol a commencé il y a seulement une décennie, a déclaré le professeur Naveed Sattar, expert en métabolisme à l’Université de Glasgow, au Daily Mail, il est donc encore trop tôt pour savoir quelles sont les conséquences à long terme sur la santé. La nutritionniste Jackie Lynch, également interrogée par le journal britannique, a expliqué que ces composés peuvent être nocifs pour l’intestin et entraîner des conséquences désagréables s’ils sont trop utilisés. Elle recommanderait l’inositol à celles qui souffrent d’ovaires polykystiques et ne prennent pas de metformine pour ses effets secondaires, explique la scientifique, mais pas à celles qui n’ont pas cette condition (pour lesquelles le composé a montré des bienfaits métaboliques). Aida Azizii a commencé à prendre de la metformine – un médicament également utilisé pour contrôler le poids et réguler la glycémie – pour traiter les ovaires polykystiques, diagnostiqués à l’âge de 16 ans. Mais comme dit dans une interview, il a eu de graves effets secondaires et a dû arrêter; ainsi, avec l’accord de son médecin, elle est passée à l’inositol, qui l’aurait aidée à perdre du poids depuis environ 6 mois. L’Institut Humanitas explique que le supplément, s’il est pris à des doses excessives, peut entraîner « une perte d’appétit, des difficultés digestives, une salivation excessive et une transpiration excessive ». Étant donné que son efficacité est discutable et que les effets à long terme sont inconnus, l’utiliser comme méthode de perte de poids à faire soi-même est non seulement faux, mais aussi potentiellement risqué. Pour cela il est indispensable de consulter votre médecin avant de le prendre.