Les chiens robots de Boston Dynamics font désormais partie des pompiers de New York

Des chiens robots rejoignent les pompiers de New York. Ils s’appellent Spot, ils ont été développés par Boston Dynamics et coûtent 75 000 $. Leur but : « Sauver des vies ». Michael Leo, le capitaine de l’unité robotique des pompiers de la ville, a déclaré au New York Times. Les Spots sont commandés par un opérateur humain et sont capables de collecter des images et des données lors de missions de recherche et de sauvetage. Ils sont également capables d’enregistrer des informations sur les matières et les gaz dangereux.

Malgré leur singularité, les Spots génèrent plusieurs peurs. Selon Leo, le scepticisme envers la robotique, notamment dans le domaine du sauvetage, est causé par les représentations du cinéma et de la télévision. « Les industries de la télévision et du cinéma nous font du mal d’une certaine manière, car elles montrent souvent des images de robots armés et les gens pensent qu’ils sont tous pareils », a-t-il déclaré au New York Times. Dans ce cas, cependant, pour le capitaine des pompiers robotiques, il n’y a rien à craindre, car les Spots « sauveront des vies ».

Pourtant la réalité des faits laisse subsister certaines inquiétudes. Il y a à peine un an, la police de New York (NYPD) était contrainte de résilier son contrat avec Boston Dynamics suite à un test raté lors d’une prise d’otage dans le Bronx. L’occasion a révélé certaines lacunes des chiens robots pour la protection de la vie privée. Une crainte réitérée par Albert Fox Cahn, un avocat de la NYU School of Law. La députée Alexandria Ocasio-Cortez s’est également prononcée contre l’utilisation de chiens robots par les forces de l’ordre, les décrivant comme des « drones de surveillance au sol ».

Pendant ce temps, également aux États-Unis, la police des frontières teste également des chiens robots pour la surveillance des frontières. Dans ce cas, les modèles utilisés n’ont pas été développés par Boston Dynamics mais par Ghost Robotics.